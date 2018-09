Berlin. Wozu dient es wohl, daß die Gelehrten den ganzen Tag über den Büchern oder am Schreibepult sitzen, davon sie hypochondrisch werden, daß ihnen weder Essen noch Trinken schmeckt? – So fragte ich als Knabe meinen Informator, und er gab mir zur Antwort: sie thäten es, um sich einen großen Nahmen in der Welt zu machen, Geld durch ihre Schriften zu verdienen, oder durch ihre Gelehrsamkeit zu hohen Aemtern befördert zu werden; so wie er durch sein Studiren noch ein Superintendent zu werden hoffe. Nun habe ich hier mit einer großen Anzahl wahrhaft gelehrter Männer Bekanntschaft gemacht, und habe gefunden, daß mein Herr Informator mich nicht recht berichtet hatte. Unter den Gelehrten sind freylich viele, die um des Bauchs willen studiren, schreiben, lehren und predigen; so wie es Bauersleute genug giebt, welche blos um des Bauchs willen das Feld bauen. Aber gleichwie brave Bauersleute bey ihrer Arbeit den Gedanken haben, daß sie Menschen und Vieh dadurch Gutes thun, und daß sie selbst durch das Nachdenken dabey immer verständiger und zum ewigen Leben geschickter werden; so giebt es auch Gelehrte, welche ihr größtes Vergnügen daran haben, immer mehr zu lernen, den Grund von allen Dingen zu erforschen, alles auszukundschaften, was den Menschen zum leiblichen Wohl und zur Zufriedenheit des Gemüths dient, oder allerhand nützliche Erfindungen zu machen, wodurch andern das Leben erleichtert und des Elendes auf Erden weniger wird. Ich habe gefunden, daß viele Gelehrte diese schöne Absicht bey ihrem Studiren haben, und nicht eben dadurch nach Geld oder Ehre streben: und dergleichen würdige Männer verdienen damit herzlichen Dank bey Hohen und Niedrigen, daß sie, um des gemeinen Nutzens willen, vieler Freuden des Lebens entbehren, und eine so ungesunde Beschäftigung treiben. Ein solcher verehrungswürdiger Gelehrter ist z.E. der hiesige Jude, Herr Moses Mendelssohn. Dieser hat viele Tage und Nächte seines Lebens, mit Gefahr seiner schwächlichen Gesundheit, damit zugebracht, die schönen Lehren, daß die menschliche Seele unsterblich sey, und daß ein weiser Gott die Welt regiere, wider die Zweifel zu vertheydigen, welche von einigen Gelehrten unter den Christen darwider vorgebracht worden sind. Dabey hat er von Jugend auf so fromm und redlich gelebt, und seine Seele ist schon hier so gut worden, daß er gewiß hoffen kann, einmahl in jenem Leben recht selig zu seyn. Das Exempel dieses Mannes und noch mehrerer braver, gelehrter und geschickter Juden hat mich noch mehr davon überzeugt, daß es sehr gottlos und unchristlich ist, die Juden zu hassen, zu verfolgen und zu verspotten. Denn sie sind unsere Brüder, und Gott hat sie erschaffen, daß sie ebenso glücklich seyn sollen, als wir.

Hamburg. Ich erfahre immer mehr, daß jeder Stand und jedes Gewerbe der Menschen, seine Leiden und Beschwerden, so wie auch seine besondern Annehmlichkeiten und seinen Nutzen habe. Der Kaufmann schafft Dinge, die in Ostindien und Westindien, in China und Amerika und aller Orten in der Welt zu Hause sind, über Berg und Thal, ja über das weite Meer herbey, daß wir hier zu Lande sie auch brauchen können: und dafür schickt er unser Bauholz, Getraide, Linnen, Lederwerk, Sämereyen und andere-Dinge, an denen wir Überfluß haben, in fremde Länder. Der Krämer bringt allerley Tücher und Zeuge von allen Farben zusammen in seinen Laden, damit jeder, der sich einen Rock kaufen will, das Aussuchen habe. Und so stellt der Gewürzkrämer und Apotheker hunderterley nützliche Dinge in Schachteln und Büchsen zusammen, daß man nicht in zehn Häuser zu laufen und die Zeit zu verderben braucht, wenn man etwas nöthig hat, es sey was es wolle. Wofür es denn auch recht und billig ist, daß diese Leute einen Gewinn davon haben, daß sie ihr Geld in die Waare stecken, und ihre Zeit mit dem Herbeischaffen, Abmessen und Abwiegen derselben beym Verkauf zubringen; zumahl da sie auch Steuern, Zölle, Accise, Impost und andere Abgaben auf ihren Handel erlegen, und Leute darauf halten müssen. Es ist auch wohl nicht unbillig, daß ein Kaufmann an mancher Waare, wenn der Handel gut geht, viel auf einmahl gewinne: weil er auch oft viele tausend Thaler auf einmahl verlieren kann, wenn die Schiffe untergehen, oder von Seeräubern weggenommen werden; oder wenn die Leute, denen er Waaren auf Borg giebt, bankrut machen. Diese beständige Furcht macht dem reichsten Handelmann das Leben schwer: denn sie trifft oft genug ein, und man sieht deren nicht wenig, welche heute wie Fürsten einher gehen, und morgen in den Schuldthurm kriechen müssen.

Aus: Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden- und Trauer-Geschichten der Einwohner zu Mildheim. Gotha 1798.