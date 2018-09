Köln

Plakate kündeten einst vom zeitlosen Glanz der Königin aller Instrumente: „Pfeifenorgeln überdauern Jahrhunderte“, hieß der Slogan der deutschen Orgelbauerzunft im Wettkampf mit der Elektronik. Ganz glaubhaft klingt diese Versprechung nun nicht mehr, denn die Herren des Kölner Domkapitels wollen die Orgel im Kölner Dom schon nach vier Jahrzehnten ausrangieren.

Für drei Millionen Mark soll der Bonner Orgelbauer Hans-Gerd Klais innerhalb von vier bis fünf Jahren ein neues Instrument fertigen. „Eine so bedeutende Kathedrale wie der Kölner Dom braucht eine Orgel, die dieser Bedeutung angemessen ist“, begründete Domorganist Professor Clemens Ganz den geplanten Austausch. Er möchte künftig 110 statt, wie bisher, 84 Register ziehen können. Bild jubelte: „Endlich! Unser Kölner Dom bekommt eine neue Orgel.“

Nicht ganz so laut jubelten die Gläubigen im Erzbistum, denn weder Staat noch Kirche wollen für das Instrument zahlen – die Spenden im Klingelbeutel sollen es bringen. „Dieselbe Kirche, die zu Spenden für Misereor aufruft, will zur gleichen Zeit Millionen für musikalischen Prunk“, heißt es in einem Schreiben empört. Kritiker werfen den hohen Kirchenherren unfromme „Profilierungssucht“ und „Geltungsbedürfnis“ vor. Während selbst der Petersdom in Rom mit einer transportablen Behelfsorgel auskomme, wollten sie offensichtlich nicht hinter Passau, Paderborn und Münster mit ihren neuen Orgeln zurückstehen. Dabei habe der Heilige Vater erst in seiner jüng-. sten Enzyklika dazu aufgerufen, überflüssigen Kirchenschmuck und dergleichen zu verkaufen, um den Armen in der Welt zu helfen: „Was mag in den Herzen junger Frauen in der Dritten Welt vorgehen, die ihr verhungerndes Kind in ihren Armen halten, wenn sie erfahren, wie im Dom zu Köln das Geld sozusagen zum Fenster hinausgeworfen wird.“

Den Kritikern will nicht einleuchten, daß die 1948 gebaute Orgel, ein Nachkriegs-Provisorium aus Billigmaterialien wie Zink statt Zinn und Fichten- statt Edelholz, nicht mehr für den rechten Ton tauge. Schließlich sei sie von derselben Bonner Orgelbaufirma installiert und 1956 gründlich überholt worden, die jetzt mit dem Neubauauftrag bedacht werden solle. Und seitdem hätten bedeutende Musiker im Dom konzertiert – so der langjährige Domorganist Professor Zimmermann, Marcel Dupré oder Professor Schneider – ohne daß je Mängel registriert worden seien.

Ganz allein scheinen solche Protestanten im Erzbistum nicht zu stehen. Ein spontaner Spendenstrom für das neue Pfeifeninstrument hat sich bislang noch nicht in die pröpstliche Schatulle ergossen. Und mit dem offiziellen Aufruf dazu will man noch warten, bis die Kosten des Projekts genauer ermittelt sind, so die Auskunft des erzbischöflichen Presseamtes. Bernt Armbruster