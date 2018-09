Wer sich mit dem Auto auf den Weg in die DDR macht, dem gelingt es im allgemeinen in rund einer Stunde sämtliche Personen-, Fahrzeug- und Gepäckkontrollen an der Grenze hinter sich zu bringen. Nachdem er den DDR-Grenzbeamten geduldig über Ziel und Zweck der Reise sowie darüber Auskunft erteilt hat, in welchem verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Verhältnis er zu seinen Gastgebern steht, kann er sich endlich frohgemut in sein Fahrzeug schwingen und seine Fahrt fortsetzen. Der Verkehr ist gering, die ihm weitgehend unbekannte Landschaft reizvoll, und er hat alle Muße, sie zu betrachten: Die strikte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer macht’s möglich. Gesittet trotten daher die allermeisten Autos auf der rechten Fahrspur dahin, nur selten traut sich jemand, zu einem Überholmanöver anzusetzen.

Abwechslung wird durch die sich alsbald einfädelnden ersten Fahrzeuge aus nichtwestlicher Produktion geboten, am häufigsten zu sehen natürlich der Trabant, der allein schon durch sein bizarres Äußeres auf sich aufmerksam macht: Er wirkt winzig, mit bis zu vier Erwachsenen völlig überladen und zieht mangels Stauraumes häufig noch einen kleinen Hänger hinter sich her. Dennoch gelingt dem einen oder anderen hängerlosen „Trabi“ mit letzter Kraft ein Überholmanöver, und das manchmal nicht ganz ohne Stolz seines Fahrers. Die stärkeren Wartburg oder Lada haben da beim Überholen der Westautos weit weniger Mühe, nur die wenigsten von ihnen halten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Braust gar ein Staats-Volvo vorbei, blicken dessen Insassen geradezu gelangweilt auf die westlichen Kriecher.

In solchen Augenblicken gerät möglicherweise der eine oder andere in Versuchung zu zeigen, daß auch er ganz anders könnte, wenn er nur dürfte, aber dem ist dringend abzuraten. Unermüdlich sind Verkehrspolizisten längs der gesamten Autobahn im Einsatz, um den Regeln sozialistischer Ge- und Verbote auch auf den Straßen Respekt zu verschaffen. Dabei gehen sie entschlossen, nicht aber sehr einfallsreich vor. In größeren Abständen tauchen wie aus heiterem Himmel Schilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf, die rasch von 80 über 60 auf 30 Stundenkilometer führen. An ihrem Ende werden alle diejenigen Autos an den Rand gewinkt, die zuvor eine getarnte Radarfalle nicht bemerkt oder gar mißachtet hatten. Je nach Sündenfall bitten dann die Genossen zur Kasse, und es kann happig teuer werden.

Mich erwischte es in der vorigen Woche auf dem Weg von Berlin zurück nach Hamburg. Ich befand mich in einem kleinen Konvoi von vier oder fünf Autos auf der linken Spur und fuhr ungefähr 105 Stundenkilometer, als die erwähnten Schilder unser Tempo abrupt drosselten und wir allesamt von der Polizei an den Seitenstreifen gewinkt wurden. Und als der Volkspolizist seinen Kopf in mein Wagenfenster steckte, rechnete ich mir bereits voller Ärger die ungefähren Kosten aus. Doch dann kam eine Überraschung: „Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht einen Fünfhundertmarkschein wechseln?“ wurde ich höflich gefragt. Ich konnte nicht und durfte weiterfahren.

Udo Fink