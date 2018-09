Lachsschaum gegen Saumagen

Letzte Woche gab es geräucherte Gänsebrust mit Radicchio-Salat und Weizensprossen, darauf gefülltes Schollenfilet mit Lachsschaum samt Chablis-Sauce und wildem Reis und zum Abschluß gefüllten Roggenpfannkuchen mit frischen Früchten. In Lafontaines Bonner Saar-Dependance, komponiert von jenem Koch, dessen Ministerialratskohle noch mehr ins Gerede gekommen ist als seine Künste? Falsch. Vielmehr wurde aufgetischt in der nun ebenfalls unter sozialdemokratischer Leitung stehenden schleswig-holsteinischen Landesvertretung in Bonn, in kleinem Kreis und als Talentprobe für einen neuen Koch aus Lübeck – der freilich, bei Engholms enger Kasse, nur als Regierungsinspektor entlohnt wird. Aber wenn es um politische Liebe geht, dann soll sie, offenkundig, nicht nur durch Pfälzer Saumagen gehen.

Stimmensplitting

Die bayerische SPD arbeitet derzeit in ihrer Parteizentrale an einem Referentenentwurf, der die (kostenlose) Zweitstimme für CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete vorsieht. Zum Schutz der parlamentarischen Kultur soll ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, im Parlament mit ihrer Erststimme (fortan „Parteistimme“ genannt) souverän gewissenhaft mit „Ja“ und gleichzeitig mit einer Zweitstimme (fortan „Volksstimme“ geheißen) nicht minder gewissenhaft souverän mit „Nein“ zu stimmen. Die Zweitstimme ist gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts und politisch voll abzugsfähig. Nach eingängigen SPD-Analysen der Flugbenzin-Groteske kann nur durch ein solches Stimmensplitting vermieden werden, daß Volksvertreter aus der CDU und CSU beim Hammelsprung in Bonn erst als Tanzbären ihrer Parteidompteure vorgeführt werden und dann durch Volkes Zorn nachgewiesenermaßen schmerzhafte Eiertänze vollziehen müssen, wenn sie ihre politische Potenz nicht verlieren wollen.

Aus der „sozialdemokratischen pressekorrespondenz“ vom 12. Juli

Von Hunden und Pferden

Die südkoreanische Regierung möchte den Besuchern der Olympischen Spiele die Begegnung mit einer besonderen Variante koreanischer Eßkultur ersparen: Bis zum Oktober dürfen Restaurants in den Touristenvierteln von Seoul weder Hunde- noch Katzenfleisch servieren. Bereits 1984 hatte das Regime des Diktators Chun Doo Hwan den Verkauf von Hundesuppe verboten. Doch mit den neuen demokratischen Freiheiten ist auch die Überwachung der Lokale lockerer geworden. Überall wird wieder die wegen angeblicher Stärkung der Manneskraft geschätzte Hundefleischsuppe serviert, nur heißt sie inzwischen „Vier-Jahreszeiten-Suppe“. Koreanischer Nationalstolz rebelliert gegen die ungeliebte Verordnung – fremde Länder, fremde Eßsitten. Selbst der Präsident des Olympischen Komitees, Park Seh Jik, wies kürzlich einen französischen Reporter zurecht: „In Frankreich essen Sie Pferde, nicht wahr? Wir finden das grausam.“