Von Cordt Schnibben

Zu den zweifellos gewichtigen Errungenschaften des Fernsehens gehört der Vorspann, jene hektischen 30 oder 40 Sekunden am Beginn einer Sendung, die dem Zuschauer unmißverständlich signalisieren: Jetzt guckst du „Dallas“ oder „Denver“, „Panorama“ oder „Monitor“, „Plusminus“ oder „Aspekte“. Die Soap-Operas haben diese Kleinkunst der Wiedererkennung bis zur Perfektion entwickelt, und nicht nur in der Länge des Vorspiels Maßstäbe gesetzt: Die guten sind immer aufs neue erregende Werbespots, die schlechten eine stets wieder ermüdende Collage von wippenden Hüten und wippenden Brüsten. Politische Magazine, Sportsendungen und ganz besonders Regionalschauen haben sich dem Handwerk der Ouvertüre mit Hingabe gewidmet und es mit Hilfe des Computers perfektioniert, was sensible Menschen als weiteren Beweis der fortschreitenden Verseifung des Fernsehjournalismus werten.

Auch ZAK hat einen Vorspann. Die Katastrophen der Woche fliegen zu dramatisch pochender Musik und in den schönsten Einstellungen dem Zuschauer um die Ohren. Zugegeben, kein besonders aufsehenerregender Vorspann, keine torkelnden Bilder, keine digitalen Explosionen, keine fliegenden Schriften. Kein Grund also, besonders auf den ZAK-Vorspann einzugehen, wenn er nicht bei der letzten Sendung gefehlt hätte. Das Band war einfach nicht da, noch nicht fertig. Die 45-Minuten-Show begann damit, sicher ein Novum in der Geschichte des modernen Fernsehens, daß die Moderatorin plötzlich auf dem Schirm saß und den ersten Beitrag ankündigte. Erst danach lief der Vorspann, von der Moderatorin mit den erklärenden Worten versehen: „Diesmal an zweiter Stelle, ich kann’s Ihnen auch nicht erklären!“

Dieses Malheur verrät uns drei Dinge über ZAK, jenes merkwürdige politische Wochenmagazin im Dritten Fernsehprogramm des WDR Erstens hat ZAK jede Woche einen neuen Vorspann, der deshalb, zum Entsetzen des Redaktionsleiters, auch mal zu spät fertiggestellt werden kann (wenn, wie in diesem Fall, die Uhr des Redakteurs nachgeht). Zweitens rechnet die Zuschauergemeinde von ZAK nach den 27 Sendungen des ersten halben Jahres inzwischen auch mit der gröbsten Regelverletzung und dürfte deshalb die Vorspann-Panne als wohldurchdachten Gag mißverstanden haben. Drittens hat ZAK mit Désirée Bethge eine Moderatorin, die Pannen wie Tricks erscheinen läßt und die Zuschauer ohne die üblichen Moderatoren-Floskeln durch die Höhen und Tiefen der 45 Minuten geleitet, besser gesagt: treibt.

ZAK ist eine Fernsehillustrierte, die den Schaulustigen zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur, zwischen Satire, Reportage und Interview hin und her schubst. In der letzten Sendung rangen Beziehungsprobleme, die Nordsee, der britische Botschafter, ein Kinofilm, eine neue Wassersportart, eine englische Politiker-Satire, Walter Scheel und die Wale um des Betrachters Aufmerksamkeit. ZAK ist ein Angriff auf den herkömmlichen Fernsehjournalismus, auf seine Schubladen ebenso wie auf seine Rituale.

Die von der Krawatte zusammengehaltene Seriosität, das stets vom Ernst der Lage gezeichnete Gesicht, die Überhöhung des Interviewten, im besonderen des Politikers, die auch den Interviewer in die Kaste der Bedeutenden erhebt – all diese Markenzeichen des guten deutschen Fernsehjournalismus fehlen ZAK. Die Macher mußten sich daher nach den ersten Sendungen im Januar von verantwortungsbewußten Kollegen als Sudel-Journalisten beschimpfen lassen, als Wegbereiter der Luxemburgisierung, als Totengräber des Fernsehjournalismus. Da sie eigentlich auch dem ernsten Fach angehören, hatten sie zunächst das schlechte Gewissen von Tenören, die nun in einer Punk-Band ihrem Geschäft nachgehen.

Gerd Berger und Ulrich Deppendorf, die Erfinder von ZAK, sind ganz gewöhnliche Fernsehredakteure, die jahrelang Features betreuten, „Brennpunkte“ gestalteten, Nachrichtensendungen belieferten und uns an Wahlabenden die Zahlen beibringen. In ihnen war die böse Ahnung gewachsen, daß das Fernsehen zwar jede Menge Informationen versendet, aber möglicherweise nicht wirklich informiert. Und als ihr Chefredakteur Rolf Schmidt-Holtz ihnen den Auftrag gab, ein Magazin anderen Stils zu entwickeln, machten sie sich auf die Suche nach neuen Formen des Fernsehjournalismus. Das Ergebnis erwischte ihren Intendanten Friedrich Nowottny daheim im Sessel, wo er es auf der vordersten Kante verfolgte, seine Frau aus der Küche begeistert herbeirufend. Unter Kollegen pflegt Nowottny ZAK „die bemerkenswerteste Innovation des Fernsehens“ zu nennen, was die Hoffnung nährt, daß die Innovation des Mediums sich nicht länger in der Vervollkommnung der Vorspänne erschöpfen möge.