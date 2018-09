An diesem Wochenende gibt es im Kino die folgenden Filme: „Desert Hearts“, „Wish You Were Here“, „Nuts... durchgedreht“, „Kentucky Fried Movie“, „Blues Brothers“, „Bloodsport“, „He’s My Girl“, „Jumpin’ Jack Flash“, „Ödipussi“, „Police Academy 5“, „Dirty Tiger“, „Running Man“, „Out of Rosenheim“, „Dirty Dancing“, „The Dead“, „Can’t Buy Me Love“, „Near Dark“ sowie „No Way Out“. Auf „Crocodile Dundee II“ müssen wir leider noch ein paar Tage verzichten.

Denksportaufgabe: Welcher Titel paßt nicht in diese Reihe? Man könnte meinen, das sei „Ödipussi“, und tatsächlich stört daran etwas, „Oedipussy“ wäre noch überzeugender; aber eigentlich ist es nur das Ö und vielleicht das i, mehr nicht. Darum lautet die Antwort: „Nuts“. Der Film „Natz“ hat nämlich einen deutschen Untertitel, der den Haupttitel entgegenkommend in unsere so bedauerlich unweltläufige, geradezu spießige Sprache übersetzt, für jene, die so natz sind, ihn nicht auch so schon zu verstehen.

Why let we it not like? I for my part will be most happy to go on in English, if it adds that touch of redeeming exotism everybody is so keen on. Warum auch sollten sich die Filmleute in geistige Unkosten stürzen? Man weiß ja, daß dieses Ringen nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Nicht jedesmal kann ein Glückstreffer gelingen wie „Is’ was, Doc?“. Das war schon fabelhaft eingedeutscht, wäre aber als „Is’ what, Dok“ irgendwie noch deutscher herausgekommen. „Mach’s noch einmal, Sam“ war auch gekonnt, vor allem weil es so geschickt verschwieg, daß Sam nur auf einem Klavier herummachte. „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ hatte damals auch meinem Briefträger sehr gefallen. Und „Dr. Strangelove oder wie ich lernte die Bombe zu lieben“ wurde zu Recht zu einer zu lieben gelernten Redewendung. Derlei Bereicherungen entgehen uns jetzt – keine „Schmutzige Tanzdiele“, keine „Blauen Brüder“, kein „In Kentucky gebratener Film“, nichts, nur noch die schieren Originaltitel.

Da beklagen sich immer noch eifrige Sprachpfleger über die Fremdwörterinvasion, beraten immer noch irgendwelche in Spinnweben eingesponnene Gremien über die Reform der Großschreibung und ähnliche antiquierte Fragen. Der Zug ist doch längst weg. Demnächst wird Tschörmen ganz abgeschafft. Dann reden wir alle wie Lübke in seinen heitersten Momenten. D.E.Z