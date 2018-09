Gunter Hofmann sprach mit dem Ehrenvorsitzenden der SPD, Willy Brandt

Gagniere, im August

Im Schatten auf einer Mauerecke seiner Terrasse sitzt Willy Brandt. Das Weinlaub vor dem kleinen Bauernhäuschen, das er sich Vor Jahren in der Hügellandschaft der Cevennen gekauft hat, gibt Kühle und versperrt ein wenig den Blick. Brandt ist da fast zu Hause, vier Monate im Jahr, wenn es geht. Ohne Bitterkeit verändert sich hier die Perspektive, aus südfranzösischer Distanz rückt auch die SPD etwas aus dem Blick. Nach 23 Jahren hatte er sich im Sommer 1987 mit einer ungewöhnlichen, ehrlichen Abschiedsrede vom Parteivorsitz zurückgezogen, jetzt ist er „Ehrenvorsitzender“ seiner Partei. Er wolle nun das Nichtstun genießen, beteuerte er damals.

Aber so ist es auch wieder nicht, die Politik läßt ihn nicht los, sie macht Willy Brandts Leben aus. Doch er bleibt dabei: Seiner Partei und seinem Nachfolger, Hans-Jochen Vogel, möchte er mit keinem Wort hineinreden, so wenig wie er Appellationsinstanz für den einen oder anderen Genossen werden will.

In diesem Punkt ist Brandt eisern. Sie interessiert ihn, seine gute alte SPD, von der er sich früher als geplant verabschiedet hatte, „aber das ist es dann auch“. Nein, er möchte nicht zitiert werden. Besonders nicht vor dem Parteitag, der Ende August in Münster beginnt.

„Schauen Sie mal, da oben, über dem Wald, ein Raubvogel.“ Brandt zeigt über die Baumwipfel, es ist schwer zu erkennen, welcher Vogel das ist. Nein, es gibt doch Politik genug, die ihn beschäftigt – jenseits der SPD. Ihr geht es schließlich gar nicht so schlecht, und sei es, weil die Regierung aus ihren Negativschlagzeilen nicht herauskommt; ganz gewiß wirken die Sozialdemokraten auch nicht unzufrieden mit sich. Reden wir lieber über Deutschland, Frankreich, Europa.

Bewegungen in der Parteienlandschaft der Republik haben Brandt früher gefesselt, jedenfalls war das immer sein Thema als SPD-Vorsitzender. Auch das ist weiter weggerückt. Eine große Koalition in der Bundesrepublik, wie er sie vor noch nicht allzu langer Zeit ein bißchen gedankenspielerisch erwog, erscheint jetzt noch weniger realistisch. Obwohl – die innenpolitische Problemlage spräche eher dafür als die Probleme des Jahres 1966, in dem es zur ersten Großen Koalition kam. Außenpolitisch wiederum „trennt kein Riß Regierung und Opposition“, jedenfalls sieht es für den Moment so aus, als verfolgten sie durchaus ähnliche Absichten. Aus diesem Grunde bedürfte es einer solchen „nationalen“ politischen Lösung für die Republik auch gar nicht.