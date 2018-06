Wie immer das gegenwärtige Kräftemessen in Polen auch ausgeht, für Gorbatschow kann es schwerlich gut enden. Setzen sich in der polnischen Partei wiederum, wie schon vor acht Jahren, jene Kräfte durch, die jede unabhängige Regung als Bedrohung ihrer Macht empfinden, lassen sie die bestreikten Betriebe räumen und die Streikführer verurteilen, suchen sie das Land in jene apathische Ruhe zurückzuversetzen, wie sie nach Verhängung des Kriegsrechts herrschte, kann Gorbatschows Perestrojka nur darunter leiden.