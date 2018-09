Inhalt Seite 1 — „Denkt doch endlich um!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Fritz-Vannahme und Fredy Gsteiger

Ramstein, Anfang September

Draußen am Pistenrand der Air Base Ramstein sieht alles fast noch genau so aus wie an jenem Sonntag. Nur ist die Szene menschenleer, die Flaggen wehen auf halbmast. Der Wind bläst Pappbecher vor sich her. Halbvolle Getränkekisten sind aufgestapelt, das Verpflegungszelt ist zerfetzt, die Plane versengt.

„Etwa 30 Meter dahinter stand ich“, erklärt ein Unteroffizier ganz leise. Wo er die Maschine abstürzen sah, ist die Grasnarbe aufgerissen, der Boden schwarzbraun. Danach rutschte das brennende Flugzeug noch weit über die Rollbahn in die Menschenmenge hinein. Hier liegen heute Wrackteile, ein Flügel, zehn Meter weiter der völlig verbeulte Rumpf. Ringsum stehen und liegen weiße Gartenstühle. Es stinkt nach Kerosin. Der Schauplatz des schrecklichen Unglücks vom 28. August ist mit einem roten Seil abgesperrt worden. Selbst die auf der Luftwaffenbasis arbeitenden Amerikaner und Deutschen haben hier nichts zu suchen. Man will keine Gaffer.

Auf der amerikanischen Air Base laufen, eine Woche nach der Katastrophe, die Vorbereitungen auf die Nato-Herbstmanöver weiter wie geplant: Trauer um die Toten – doch der militärische Auftrag duldet keine Unterbrechung. Im Falcon-Theater wurde eine Vermißtenstelle eingerichtet. Unteroffiziere führen auf Computerbildschirmen Statistik. Noch immer klingelt dauernd das Telephon, werden Angehörige gesucht. Jäher Schrecken oder erleichtertes Aufatmen am anderen Ende. Den Diensttuenden merkt man die Nervenbelastung an, Götterbote sein zu müssen.

„Niemand hat vor jenem Sonntag mit einer solchen Katastrophe gerechnet“, erklärt ein amerikanischer Soldat. Entsprechende Notfallübungen gab es nicht. Vielleicht hätten sie aufdecken können, wie schlecht die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit bei einer Rettungsaktion gelingen würde. „Was die Schnelligkeit des Einsatzes angeht, waren wir hervorragend“, betont Major Kathleen White. Und wie sah es mit der Koordination aus? „No comment!“

Ramstein ist ein beliebter Standort bei der amerikanischen Truppe. Doch jetzt schwingt in Gesprächen die Angst mit, daß sich Anti-Amerikanismus breitmachen könnte: „Dabei wollten wir doch bloß allen Leuten zeigen, wofür sie als Steuerzahler aufkommen und das Geheimnis ein wenig lüften, das für die Sicherheitszone der Luftwaffenbasis gilt“, erklärt ein Informationsoffizier fast entschuldigend.