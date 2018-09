Inhalt Seite 1 — Falsche Nähe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Maler steht vor der Staffelei und malt – hinter ihm steht einer. Der Dichter geht am Seeufer spazieren – hinter ihm geht einer. Der Schauspielkünstler betrinkt sich in der Kantine – neben ihm schluckt einer. Der Komponist improvisiert auf dem Pianoforte – auf seinem Sofa schläft einer.

Sie sind die notorischen Doppelgänger, das unzertrennliche Paar dieser Jahre: der Künstler und der Kulturreporter. Wo der eine ist, ist der andere nicht weit. Denn was der eine tut (malen, dichten, reden, saufen), will der andere der Welt erzählen.

Noch nie wußten wir so viel von den Künstlern wie heute. Der Dichter in der Talkshow und im Buntmagazin. Der Dichter einsam und im Kreise seiner Lieben. Der Dichter keusch und bei den Weibern. Der Dichter im Watt und in den Hügeln der Toskana. Noch nie waren wir so nah („hautnah“ muß man wohl sagen) dabei, wenn Künstler leben, Kunst entsteht. Noch nie aber auch haben wir so wenig von Kunst erfahren wie heute.

Denn beim innigen Spiel zwischen Künstler und Kulturreporter fehlt der dritte Mann: der Kritiker. Seine Kunst verkommt, sein Berufsstand verschwindet.

Mittäter sind wir alle: der Spiegel-Reporter, der mit der Dichterin über die Felder hetzt (dabei keuchend das Thema „Beischlaf“ erörternd), der ZEIT-Redakteur, der mit dem Dramatiker über die Dünen wandert oder ein Täßchen Malzkaffee trinkt. Mitschuldig sind wir alle, wenn der Kunstbetrieb zur Boulevardkomödie, das Feuilleton zur Talkshow wird.

Gewiß hat das alte Rezensionswesen (wie jede ehrwürdige Institution) auch groteske Züge. Der längst ertaubte Musikkritiker, der zum einhundertelften Male feierlich eine Darbietung von Beethovens letzter Klaviersonate erörtert, ist eine Figur, die es nicht bloß in den Satiren gibt. Und der schlafende Theaterkritiker ist Stammgast bei allen Premieren.

Gewiß kann auch ein Interview (wenn es nicht bloß ein Geplaudere ist) Wahrheit ans Licht zerren. Gewiß ist das Porträt eine Kunstform – wenn es auch das Geheimnis der Kunst beschwört, nicht bloß an den Privatgeheimnissen des Künstlers herumfingert.