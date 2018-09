In einer Untersuchung aus dem Kölner Universitätsinstitut von Erwin Kurt Scheuch kann man lernen (Heinz H. Fischer, Kulturförderung deutscher Unternehmen, Köln 1987), wie schwierig es offensichtlich derzeit noch ist, Begriffe wie Mäzenatentum und Sponsorship voneinander zu unterscheiden. Die Tatsache, daß auch der Griff zum Lexikon (wo der Sponsor mit Bürge, Pate, Förderer übersetzt wird) dem alltäglichen Durcheinander kein Ende bereitet, bringt Fischer dazu, in seiner interessanten Studie den „Vorschlag einer Typologie kulturfördernder Unternehmen“ zu versuchen. Mit anderen Worten: hinsichtlich der Finanzierung von Kultur und Kunst scheint in unserer Gesellschaft einiges in Fluß geraten zu sein. So viel, daß es bereits Publikationen, Kolloquien und Debatten gibt über dieses Thema.

Ob das aber so neu ist oder sich nur so darstellt, ist doch sehr die Frage. Und vormachen soll man sich ohnehin nichts: Schon Maecenas, der Zeitgenosse des Augustus und Namensgeber für den Begriff „Mäzen“, hat zwar vorwiegend uneigennützig Literatur gefördert, aber ob er immer so ganz uneigennützig dabei dachte und nicht neben Ruhm doch auch ein Stück „Staatspropaganda“ für des Augustus Politik im Auge hatte, ist in der Forschung immer noch nicht ganz ausdiskutiert. Menschen handeln selten, auch bei der Förderung von Kunst, ganz ohne Eigennutz. Ich denke, die Förderung von Kunst und Kultur, wie diese sich mit einer neuen Vehemenz seit den siebziger Jahren abzeichnet, sollte unter positiverem Aspekt gesehen werden, als dies in der Regel geschieht. In einem Augenblick, da wir die Arbeitsgesellschaft durch eine Beschäftigungsgesellschaft ersetzen müssen, und mehr und ganz andere Menschen an der Kunst partizipieren als früher, ist das größere Interesse der Öffentlichkeit der Kultur- und Kunstfinanzierung nicht nur verständlich, sondern auch erwünscht.

Kunst, die ein Teil von Kultur ist, fiel noch nie nur vom Himmel. Kunst mußte nämlich schon immer auch finanziert werden. Das ist eine Platitüde, aber in der Regel sieht man darüber vornehm hinweg. Kunst ist insofern auch immer in Dienst genommen worden, diente dem Ansehen, erzeugte Ruhm, war Dokument für Macht.

Wenn ich es nicht ganz falsch sehe: Natürlich ist Kunst bewirkt von Künstlern, aber deren Auftraggeber waren entweder Menschen mit Sinn für das Nichtalltägliche oder solche, die erkannten, daß durch die Kunst der Welt auch Form, Idee, oft sogar Symbol zu geben sei. Von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit ziehen sich da die Linien hindurch. Das Mittelalter kannte in den Aufgaben Kathedrale und Stadt sogar Gemeinschaftsaufgaben. Beides spiegelt auch Stufen der Emanzipation des Menschen. Und vielleicht ist es sogar besonders aufschlußreich, in der Kathedrale nicht bloß ein Baukunstwerk denkender Köpfe zu sehen, sondern auch die Tatsache, daß hier die Gesichtspunkte von der Erschließung der Welt, Ausschöpfung ihrer Ressourcen eine Rolle spielen, vor allem auch die, daß die Kathedrale eine Fabrik war, die Arbeitsplätze für eine sich ausbildende Stadtgesellschaft bereitstellte.

Die Kunstwissenschaft übersieht das gern, weil es nicht immer opportun scheint, im Kontext von Kunst von solchen Dingen zu reden, was nichts daran ändert, daß dies die Realität war, ohne die auch die Künstler nicht zu denken wären. Die buchstäblich von Kunst überbordenden Kirchen und Bürgerhäuser des Mittelalters und der frühen Neuzeit sind deshalb nicht bloß Zeugen eines sich ausbildenden Individualismus, auch von Sinnenfreude, sondern vor allem dafür, daß da immer wieder Menschen waren, die die Künstler bezahlt haben, weil sie die Kunstwerke in Auftrag gaben. Natürlich waren da auch die Fürsten mit von der Partie, aber weit mehr, als man sich klarmacht, doch schon die Bürger. Aus dieser Sicht sind nicht erst die Schatz- und Wunderkammern, sondern schon die Kirchen eine Art Vorläufer von dem, was wir heute Museen nennen.

Natürlich ist das in der Antike und Nachantike stufenweise gewachsene gesellschaftliche Gefüge mit seiner Kultur spätestens im Prozeß der französischen Revolution und der ihr folgenden industriellen im 19. Jahrhundert zusammengebrochen. Kurios genug ist es jedoch, daß in diesem Zusammenbruch der alten Welt sich das Museum, wie wir es heute betreiben, begründet. Dabei gewannen die ehedem fürstlichen Sammlungen Öffentlichkeit, wurden Allgemeinbesitz; neu war indes das bürgerliche Museum, in dem nun die aus ihren Zusammenhängen gerissenen Kulturgüter und Kunstwerke ein neues Zuhause erhielten; damit oft einen neuen Sinn, auch einen neuen „Mehrwert“. Sie bildeten sich zu Dokumenten aus: der Geschichte, der Ästhetik, des Nutzens, des Vorbildes auch. Und wer hat das alles finanziert? Immer der Staat?

Auch derjenige, der die Geschichte der Museen nur oberflächlich kennt, weiß, daß der Staat sich nur zu gerne in der Kulturpolitik auf die reine Ordnungspolitik für Kirche und Schule zurückzog und die Aufgabe des Sammelns wie des Bauens von Museen dem Engagement der Bürger überließ. Bei der Mehrzahl aller Museen ist die öffentliche Hand in der Regel. Erbe bürgerlicher Großzügigkeit gewesen. Dabei benahm und benimmt sie sich, wie Erben es gern tun: Sie zieht an sich und gefällt sich im Besitz. Sie schmückt sich mit den Museen und übersieht dabei, daß die, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, eine vernünftige Ausstattung brauchen: technisches und wissenschaftliches Personal, Etats für Ankäufe, Restaurierung und Präsentation. Daß diese Aufgaben seit langem nur noch sehr unzulänglich erfüllt werden, daß es an Millionenbeträgen fehlt, hat bereits 1974 die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vorgelegte „Denkschrift zur Lage der Museen in der Bundesrepublik Deutschland“ mit schonungsloser Offenheit bekanntgemacht. Da aber die politische Klasse heute nicht mehr selber liest, sondern lesen läßt, ist nicht allein das Unterscheidungsvermögen für wichtig und unwichtig verlorengegangen, sondern hat diese solide und ernste Denkschrift also keinerlei Wirkung gehabt.