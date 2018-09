Zeit heilt Wunden. Das gilt wohl auch für die Verantwortlichen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Total verärgert hatten sie im Sommer 1986 ihre Beteiligung am Mainzer Privatsender SATl zurückgegeben. Aus der Zeitung hatte der Verlag erfahren, daß sein Anteil von 1,4 auf 1 Prozent reduziert worden war. In einem Schreiben hatten die prestigebewußten Frankfurter zudem den rüden Umgangston bei SAT1 ausdrücklich gerügt. Kurze Zeit später engagierten sich die Hessen bei SATl-Konkurrent RTLplus. Der Ärger über die Mainzer ist offenbar abgeflaut. Inzwischen laufen wieder Gespräche zwischen SAT1 und der FAZ. Der Hintergrund: Beim Mainzer Sender sind noch dreizehn Prozent ohne festen Besitzer. Bis Ende November muß entschieden werden, wer die bekommt.

Jetzt ist es offiziell: Dresdner Bank und Westdeutsche Landesbank – (WestLB)stricken an einem Modell, um über einen Rückkauf der beim Iran liegenden 25prozentigen Beteiligung an der Fried. Krupp GmbH den in einer Ertrags- und Führungskrise steckenden Ruhrkonzern wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Beide Banken sind für ihre Aufgabe prädestiniert: Die Dresdner, traditionell Hausbank bei Krupp, ist durch ihren Vorstandssprecher Wolfgang Röller im Aufsichtsrat des Unternehmens vertreten. Sein WestLB-Kollege Friedel Neuber wirkte maßgeblich an der Placierung der vom Iran bereits verkauften Beteiligung an der Deutschen Babcock AG mit. Allerdings sind die Bankiers bei Krupp offenbar über erste Sondierungen noch nicht hinausgekommen. Selbst wenn sie die von Teheran gehaltenen Anteile übernehmen könnten, wären vor einer Streuung der Anteile noch schwere Hürden zu nehmen: Der zur Zeit noch als GmbH geführte Konzern müßte zunächst einmal in eine AG umgewandelt werden, zudem müßten mit der als Mehrheitsgesellschafter tonangebenden Krupp-Stiftung mit Berthold Beitz an der Spitze die Weichen für ein neues Führungskonzept gestellt und damit Vertrauen in eine deutliche Ertragsverbesserung geschaffen werden. Hinter einer Lösung des Krupp-Problems stände für die beiden Banken ein lukratives Placierungsgeschäft.

Mittelfristig, so hatte Verlagschef Gerd Schulte-Hillen vor fast genau drei Jahren gesprochen, solle die Auflage der Hamburger Morgenpost auf über 200 000 Exemplare klettern. Damals hatte der Hamburger Zeitschriften-Verlag Gruner + Jahr das angeschlagene ehemalige SPD-eigene Boulevardblatt übernommen. Doch bewegen konnten die neuen Eigner samt ausgewechselter Redaktion die auf rund 130 000 geschrumpfte Auflage lange Zeit nicht. Erst seit ein paar Wochen scheint sich das zu ändern: Fürs dritte Quartal wird ein Plus von 10 000 gemeldet. Der Grund: Seit Anfang Juli bietet das kleinformatige Blatt seinen Lesern kostenlos Raum für private Kleinanzeigen. Mit den Rubriken Flohmarkt, Stellen-, Wohnungs- und Automarkt will die Morgenpost ihren Lesern nicht nur zusätzlichen Lesestoff bieten, wie Verlagsleiter Christian Nienhaus betont, sie sollen dem Blatt auch endlich den Einstieg in den beinahe total vom Springer Verlag beherrschten Kleinanzeigenmarkt öffnen. Der Zeitungsgigant, der vor allem mit der Hamburger Lokalausgabe von Bild sowie dem Regionalblatt Hamburger Abendblatt den Zeitungsmarkt der Hansestadt voll im Griff und sein Reich zudem mit Anzeigenblättern abgerundet hat, beginnt sich an den neuen Anstrengungen des kleinen Konkurrenten zu stören.

Der Zeitungsverlegerverband jedenfalls suchte gleich an höchster Stelle Unterstützung für die Wahrung guter Sitten in der Branche: Reinhard Mohn, Aufsichtsratschef von Bertelsmann, der G + J-Mutter, bekam einen besorgten Brief des Verbandespräsidenten Rolf Terheyden. Mohn reichte das Schreiben an G + J-Chef Schulte-Hillen weiter. Dieser teilte in freundlichen Worten in seinem Antwortschreiben mit, daß sich die Morgenpost in Sachen kostenlose Kleinanzeigen in bester Gesellschaft befinde. Dazu zählten Essener WAZ und Bild Hannover.

Die Übernahme der Puma AG durch den britischen Mischkonzern BTR wird von beiden Seiten zwar sehr klar dementiert; richtig ist aber, daß der seit 1986 Verluste machende Sport-Markenartikler weiterhin einen reichen Übernehmer sucht, der neben einer Finanzspritze auch strategische Verbindungen bieten kann. Tatsache ist auch, daß der britische Konzern, zu dem der Sportartikelhersteller Dunlop-Slazenger gehört, schon seit dreizehn Monaten lebhaftes Interesse zeigt, den deutschen Sportschuh- und Freizeittextilien-Anbieter zu übernehmen. Allerdings ist das Interesse der Briten, die sich in den zurückliegenden Jahren durch zahlreiche Firmenübernahmen hervortaten, an Puma vermutlich größer als umgekehrt. Die Herzogenauracher hegen offenbar Zweifel, ob diese britische Holding die gewünschten unternehmerischen Ergänzungen für Puma bieten kann. Manfred Emcke, der Aufsichtsratsvorsitzende von Puma, und der Vorstandschef Hans Woitschätzke werden zwar im Herbst wieder verstärkt Verhandlungen mit möglichen Übernehmern führen, zumal es nach Woitschätzkes Auskunft „eine ganze Reihe von Interessenten“ gibt. Sie wollen sich aber bei der Partnersuche nicht unter Zeitdruck setzen lassen.

Rudolf Kahlen