Deutsche Banken und Unternehmen sträuben sich gegen ein gesetzliches Verbot von Insidergeschäften

Von Rudolf Kahlen

Sie waren ein ungleiches Paar. Der eine groß und muskulös in T-Shirt und Jeans, stets mit dem Wall Street Journal unterm Arm, der andere klein und schmächtig in Anzug und Krawatte. Beide trafen sich jeden Donnerstag gegen halb acht zum Frühstück in Pat’s Kountry Kiteben, einem Restaurant in Old Saybrook, im US-Staat Connecticut.

Nach dem Frühstück griff der feingekleidete William Dillon, Börsenmakler beim amerikanischen Brokerhaus Merrill Lynch, die Zeitung und fuhr ins Büro. Sein Gegenüber, ein Drucker von Donnelley & Sons, hatte ihm darein ein druckfrisches Exemplar des Wirtschaftsmagazins Business Week gesteckt, das immer erst tags darauf, am Freitag, an die Leserschaft ausgeliefert wurde. Dillon zahlte für das Vorabexemplar dreißig Dollar an seinen Tischgenossen. Ihm ging es um die allwöchentlich erscheinende Kolumne „Inside Wall Street“, in der der Finanzjournalist Gene Marcial seine Kaufempfehlungen für Aktien gibt. Dillon orderte die Papiere im großen Stil und konnte sie kurze Zeit später wieder mit Gewinn abstoßen, weil die Leser des Wochenmagazins mit ihren Kaufaufträgen für steigende Kurse sorgten.

Gentlemen’s Agreement

Mit dieser Masche verdiente Dillon in guten Wochen einige tausend Dollar. Der mittlerweile von Merrill Lynch gefeuerte Broker gestand, auf diese Weise insgesamt 94 000 Dollar eingestrichen zu haben, umgerechnet über 176 000 Mark.

Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ermittelt in diesem Fall nicht nur gegen Dillon und Merrill Lynch, sondern insgesamt gegen zwei Dutzend Brokerhäuser. Für Business Week selbst, das in einem fünf Seiten langen Artikel detailliert erklärte, wie „die Kolumne in die falschen Hände geriet“, sind Dillons Machenschaften die schlimmsten dieser Art seit dem Skandal um den Börsenspekulanten Ivan Boesky. Dessen illegaler Aktienhandel lieferte den Stoff für das Drehbuch zum Film „Wall Street“. Boesky zahlte inzwischen hundert Millionen Dollar an die SEC und sitzt drei Jahre Gefängnis ab.