Von Peter Grubbe

In der Belletristik hat Lateinamerika auf dem deutschen Büchermarkt den Durchbruch längst geschafft. Namen wie Garcia Márquez, Isabel Allende, Carlos Fuentes und andere stehen seit Jahren auf deutschen Bestsellerlisten. Auf dem Gebiet des Sachbuches dagegen spielten die Autoren dieses Kontinents bisher kaum eine Rolle, obwohl Lateinamerika politisch wie wirtschaftlich immer wieder Schlagzeilen macht. Jetzt aber meldet sich auch hier ein Lateinamerikaner zu Wort, ein 48jähriger in Uruguay geborener und nach 12 Jahren Exil dort wieder lebender angesehener Publizist:

Eduardo Galeano:

Erinnerung an das Feuer Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1983-1988; drei Bände, insgesamt 1118 S., je Band 28,–DM.

Galeanos dreibändige Geschichte seines Kontinents, die jetzt mit dem dritten und letzten Band mit dem Untertitel „Das Jahrhundert des Sturms“ vollständig vorliegt, ist von Grund auf anders konzipiert als so viele Geschichtsbücher seiner europäischen Kollegen. Der Autor hält sich zwar auch an Jahreszahlen (seine Schilderung beginnt 1492, dem Jahr, in dem Kolumbus den „neuen Kontinent“ für die „alte Welt“ entdeckt, und endet 1984), aber als bemerkenswert sind unter den jeweiligen Jahreszahlen nicht militärische Siege oder Niederlagen, Friedensverträge, Invasionen oder Revolutionen notiert sondern Verhalten und Beweggründe der Handelnden wie vor allem Auswirkungen des Geschehens auf die Betroffenen, auf die Bewohner des Kontinents. So heißt es unter der Jahreszahl 1562:

„Mani. Pater Diego de Landa wirft jedes Maya-Buch einzeln in die Flammen. Der Inquisitor flucht dem Satan, und das Feuer prasselt und frißt. Rings um den Scheiterhaufen hängen kopfunter die Ketzer und wimmern ... Achthundert Jahre Maya-Literatur werden heute Abend zu Asche.“

Oder unter der Jahreszahl 1908: