Von Volker Mauersberger

Madrid, im September

In der spanischen Hauptstadt ist ein „einmaliges“, ja „fast historisches“ Urteil gefällt worden – mit solchen Attributen überschlagen sich fast alle Zeitungen. In der Tat kann dieser Spruch Justizgeschichte machen: Zum erstenmal seit Francos Tod wurden ranghohe Mitglieder der spanischen Polizei zu Gefängnisstrafen verurteilt, die für jeden der drei Hauptangeklagten fast dreißig Jahre betragen. Zum zweiten Mal (seit der Verurteilung des Putsch-Obersten Tejero im Jahre 1981) hat eine unabhängige, auf rechtsstaatliche Prinzipien eingeschworene Justiz gewagt, die Willkür eines offenbar zynisch-korrupten Polizeiapparates in die Schranken zu weisen. „Spaniens Richter haben Geschichte gemacht“, lobte die liberale Tageszeitung Diario 16 – und fast alle Kommentatoren würdigten die Hartnäckigkeit, mit der die Madrider Staatsanwälte einen zunächst aussichtslos anmutenden Fall aufgeklärt und den zuständigen Justizbehörden übergeben haben.

Am 12. November 1983 verschwand der knapp 30jährige Santiago Corella, genannt „El Nani“. Die Polizei hatte den rauschgiftabhängigen, wegen kleinerer Delikte mehrfach Vorbestraften festgenommen, weil er mutmaßlich bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft beteiligt war. El Nani war ein Delinquent, wie er in vielen spanischen Großstädten anzutreffen ist: viele Jugendliche sind drogenabhängig und in die Beschaffungskriminalität abgerutscht. Seit Santiago Corella in die Hände der Madrider Polizei geraten war, blieb er verschwunden. Auf die Nachfragen der Familie gaben die zuständigen Polizisten an, der Inhaftierte sei bei einem Lokaltermin in Handschellen geflohen – eine Ausrede, die offenbar auch die Polizeiführung ungeprüft übernahm.

Doch die Angehörigen von El Nani, ermuntert von einer wachsenden Empörung der Öffentlichkeit, stellten immer wieder die Behauptung auf, der Verschwundene sei nicht nur illegal inhaftiert, sondern von der Polizei zu Tode gefoltert und beseitigt worden. Das Madrider Gericht übernahm jetzt diese Version nach viermonatigem Verfahren in wesentlichen Punkten. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft folterten die drei Polizisten ihren Häftling geistig und körperlich so stark und mit solchen nicht mehr zu vertuschenden Folgen, daß sie beschlossen, ihr Opfer verschwinden zu lassen; die Leiche ist bis heute nicht gefunden. Um nicht entdeckt zu werden, hätten sie anschließend, von einem kleinen Mitwisserkreis unterstützt, Polizeiakten gefälscht. Den drei verurteilten Polizisten wurde nicht nur nachgwiesen, daß sie El Nani in schändlicher Weise mißhandelt hatten. Zum ersten Mal wurden in Spanien Polizeibeamte wegen eines Delikts verurteilt, das erst bei der jüngsten Strafrechtsreform eingeführt worden ist: Den Straftatbestand des „erzwungenen Verschwindens“ gibt es erst, seitdem wachsame Strafrechtsexperten auf die in autoritären Ländern anzutreffende Praxis der illegalen Beseitigung von Inhaftierten aufmerksam machten.

Die hohen Strafen haben innerhalb des spanischen Polizeiapparats wie ein Schock gewirkt. Nach einem Bericht der Wochenzeitung El Globo sollen über tausend Beamte aus Protest gegen das Urteil um ihre Versetzung und Entlassung gebeten haben. Konservative Parteien, angestachelt von der rechten Tageszeitung ABC, haben mit scharfen Kampagnen gegen das Urteil begonnen. Sie appellieren heute schon an den Obersten Spanischen Gerichtshof, den Madrider Richterspruch im bevorstehenden Berufungsverfahren zurückzuweisen.

In seiner politischen Konsequenz ist das Urteil gewiß auch eine Aufforderung an alle demokratischen Parteien, mit der rechtsstaatlichen Kontrolle von Institutionen endlich Ernst zu machen, die – wie die Guardia Civil oder das Militär – jahrzehntelang zu den Säulen des franquistischen Ständestaates gehörten. Von allen demokratisch gewählten Regierungen sind sie in fast betulicher Ängstlichkeit geschont worden. Der Fall El Nani hat nicht nur bewiesen, daß es in der Polizei immer noch Kräfte gibt, die von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wenig halten. Die publizistische Unterstützung dieser Unverbesserlichen zeigt auch, daß viele die Sicherheitsorgane nach wie vor von der Kontrolle durch Justiz und Demokratie ausnehmen möchten. Ein noch unter Franco verhafteter Arbeiteranwalt hat einmal erzählt, was ihm damals ein alter Polizist ins Gesicht gesagt hat: „Ich war Polizist unter der Diktatur, in der Republik und jetzt unter Franco. Wenn ihr Erfolg habt, werdet auch ihr mich als Polizisten haben.“ Gegen diesen Übermut hilft das Urteil – wenn es Bestand hat.