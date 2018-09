Von Gabriel Laub

An jenem 17. September 1939, als die Rote Armee in Erfüllung des Hitler-Stalin-Paktes nach Polen einmarschierte, waren meine Eltern, mein Bruder und ich schon seit mehr als zwei Wochen auf der Flucht vor den Nazis, wie Tausende anderer Menschen. Die Einheiten der Wehrmacht waren uns dauernd auf den Fersen, Flieger der Luftwaffe tauchten ab und zu über unseren Köpfen auf und beschossen uns aus Maschinengewehren. Die motorisierte Kolonne der Rotarmisten, die uns entgegenkam, begrüßten wir mit Freude, sie war unsere Rettung. An die historischen Dimensionen des Ereignisses dachte ich, damals elfjährig, nicht – und wohl kaum jemand auf der von Flüchtlingen verstopften Straße. Vielleicht gibt es Augenzeugen, die sich in jeder Situation um Objektivität und theoretische Analyse bemühen, wir waren aber Hautzeugen, denn es ging um unsere Haut, die sonst zu einem Lampenschirm einer Ilse Koch hätte werden können.

Im Gegensatz zu der höchst objektiven Geschichtsschreibung, jener Literaturgattung, über deren Thesen, Antithesen und Hypothesen man unbegrenzt streiten kann, sind die Aussagen von unmittelbar Betroffenen in ihrem Blickwinkel begrenzt und subjektiv. Ihre Subjektivität hat drei Vorteile: Sie ist berechtigt, eben weil es sich um Betroffene handelt; sie wird nicht verhehlt; sie ist reell, weil hinter ihr ein individuelles Schicksal steht, das man nicht wegdiskutieren kann.

Die Reihe „Europäische Zeit-Zeugen“, die Wolfgang und Elke Leonhard im Herder Verlag herausgeben, bietet eine Tribüne eben solchen Laien-Zeugen, denen es nicht um Literatur oder Wissenschaft geht, sondern vor allem um die Aussage. Die Tatsache, daß unter den Autoren mehrere Polit-Profis sind, wie der ehemalige tschechoslowakische Außenminister Jiři Hájek, der ehemalige sowjetische Diplomat und spätere GULAG-Häftling Jewgenij Gnedin oder der ehemalige finnische Kommunisten-Führer Arvo Tuominen, ändert daran nichts; auch deren Lebensgeschichten, mitsamt der persönlichen Rechtfertigungen und Selbstkritik, sind Mosaiksteinchen zum realen Bild der Zeitgeschichte. Als allgemeines Schicksal der Menschheit kann die Geschichte nichts anderes als die Summe der Einzelschicksale sein.

Das Buch von

Jan Gross:

Und wehe, du hoffst... Die Sowjetisierung Ostpolens nach dem Hitler-Stalin-Pakt