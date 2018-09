Inhalt Seite 1 — Jung von links Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Martin Lohmann

Fällt der Name Carl Gustav Jungs, so fällt einem nicht von ungefähr der Satz eines anderen bekannten Eidgenossen ein: "Die Welt wird entweder untergehen oder verschweizern." Da niemand, auch Dürrenmatt nicht, ernsthaft den Untergang unseres Planeten einkalkuliert, werden wir uns wohl oder übel mit dem Schicksal der allgemeinen Verschweizerung abfinden müssen. Das heißt, wir werden demnächst alle das tun, was Franz Alt schon seit geraumer Zeit betreibt und propagiert: Wir werden die Schriften C. G. Jungs studieren.

Dies war bisher das Privileg von Leuten, die auf Eranos-Tagungen und ähnlichen okkulten Veranstaltungen ihr esoterisch-privates Seelenheil suchen. Das soziale Rekrutierungsfeld, dem die Jung-Klientel entstammt, setzt sich vorwiegend aus den bessergestellten freien Berufen (Zahnärzte, Schriftsteller, Rechtsanwälte) und aus den Ehegattinnen von Verlegern, Fabrikanten und Professoren zusammen. Die Linken – sieht man einmal von Luise Rinser ab, die stalinistisch, religiös und grün ist – hatten mit Jung noch nie viel zu schaffen. Ernst Bloch etwa nannte ihn im "Prinzip Hoffnung" umstandslos "reaktionär" und "faschistisch schäumend", für Lukács gehörte er vermutlich zur Linie Schelling-Nietzsche-Hitler und wir Jüngeren kennen ihn eigentlich nur als Nazi-Sympathisanten.

Diese Ignoranz und Voreingenommenheit gegen Jung sei falsch, belehrt uns jetzt ein Autor, der sich ausdrücklich der politischen Linken zurechnet. Tilman Evers, Studienleiter der Evangelischen Akademie Hofgeismar, hat eine "kritische Annäherung an C. G. Jung" vorgelegt, die, behutsam und klug argumentierend, ein Plädoyer für eine linke Jung-Rezeption ist.

Das ist für jeden, der Marx und Freud, Luxemburg und Reich, Sartre und Marcuse gelesen hat, starker Tobak. Für den Rezensenten auch. Er tut sich deshalb schwer, ein Buch zu empfehlen, das zwar unübersehbare Schwachstellen und Irrtümer aufweist, aber zugleich seine Qualität darin hat, Defizite und Verdrängungen sowohl der klassischen psychoanalytischen Theorie Freudscher Provenienz als auch avancierter linker Gesellschaftstheorien zu benennen, die schwer zu leugnen sind. Vernagelt wäre, wer Evers’ diesbezügliche Kritik nicht ernstnähme.

Der Autor beklagt, wenn man so will, den Rationalismus und Negativismus der kurrenten kritischen Theorien von Marx und Freud, von Adorno und Habermas. Deren wissenschaftlich-objektivierender, antireligiöser und antimetaphysischer Habitus verdoppele gewissermaßen theoretisch die Herrschaft der instrumentellen Vernunft, weil sie das Subjekt und seine psychophysische "Ganzheit" (einschließlich seiner unsichtbaren, aber existenten Verbindungen zum "Übernatürlichen) ausgeblendet hätten. Es fehle diesen Theorien jener "positive" Fundus an Bildlichkeit, Leiblichkeit, Symbolhaltigkeit und vitaler Energie, aus welchem einzig die Kraft erwachse, eine schöpferische Individualität auszubilden. Dieser Fundus aber sei im Werk Jungs auszumachen. Jungs Lehre vom kollektiven Unbewußten gilt Evers als Garant einer spirituell aufgeladenen Subjektivität, welche, indem sie auf die innere Stimme archetypischer Erfahrungen lauscht, gerade deshalb ihrer selbst mächtig sei.

Wozu immer mal wieder die Frühromantiker herhalten mußten, wenn die Kälte der Verhältnisse (und die Theorien, die diese Kälte begrifflich reduplizieren) auf der Anklagebank saß – dafür soll jetzt C. G. Jung geradestehen. Und es stimmt ja: In seinem Werk finden sich zahlreiche Äußerungen, deren metaphorische Zuspitzungen und Verdichtungen zur Kritik der instrumentellen Vernunft, zur Anklage einer Subjekt- und fühllos gewordenen Welt taugen. Daran erinnert Evers mit Recht. Aber über derlei kritische Aperçus, die ein Unbehagen in der Kultur artikulieren, stolpert man ebenso bei Klages und Heidegger, bei Spengler und Moeller van den Bruck, ohne daß man deshalb auf die Idee verfallen müßte, solche Figuren links einzugemeinden. Zu den Schwächen des Buches von Evers zählt, daß es die Jungsche Psychologie enthistorisiert und sie viel zu wenig auf jenen restaurativ-konservativen Zusammenhang bezieht, dem sie entsprungen ist und der für die deutsche Katastrophengeschichte dieses Jahrhunderts wahrlich nicht bloß peripher verantwortlich ist.