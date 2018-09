Ikarus droht keine Gefahr. Gut vertäut hängt er an der Decke im Oberlichtsaal des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe. Von Zeit zu Zeit bläst ihm die versteckte Hydraulik Luft in seinen roten Zeltstoffleib. Dann richtet er sich auf und spreizt seine Schwingen, und unter ihm steht Otto Piene und sagt: "Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern fördert neue Medien und Praxis in der Kunst, daß sich Künstler mit einem größeren Publikum verständlich machen können."

Lang hält es Ikarus so nicht aus. Und auch der dreiköpfige Minotaurus nicht, der in einer Ecke des Raumes prall geworden ist wie weiland Julio, das Gummipferd. Bald ist die Luft wieder raus, und von den Schlaffis nimmt keiner mehr Notiz, und Otto Piene liest weiter aus dem "Sky and Space Art Manifest": "Seit grauer Vorzeit haben Künstler Bilder und Träume gestaltet, die Phantasie angeregt, Luftschlösser der Sehnsucht gebaut, um der Welt Flügel zu geben, und die Möglichkeit, neue, andere Welten am Firmament zu erblicken.

Otto Piene, der in den späten fünfziger Jahren Mitbegründer der Gruppe ZERO und dann eine Zeitlang experimenteller Maler mit einem hochrespektablen Werk war, leitet seit 1974 CAVS, das "Center for Advanced Visual Studies" am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Eine Art Kunst-High-Tech-Labor, wo die Künstler mit den jeweils modernsten Computern versorgt werden, mit Synthesizern, Solar-Systemen, Lasern und anderen "fortschrittlichen Technologien". Seither malt er nicht mehr, sondern läßt Ikarus und Minotaurus atmen und pumpt schwarze Plastikwürste zu einem Strauß "Fleurs du Mal" auf.

Der Deutsche Künstlerbund, der in Stuttgart gerade seine 36. Jihresausstellung abhält, hat Otto Piene und seine Mitarbeiter und die Fellows des Instituts eingeladen, in Karlsruhe, wo die baden-württembergische Landesregierung demnächst ein "Zentrum für Kunst und Medientechnologie" einrichten möchte, einmal vorzuführen, welche lange Strecke in kürzester Zeit die Kunst von ZERO bis zu "Sky Art" zurückgelegt hat.

Ein Laserstrahlenbündel zittert an der Wand, Stroboskoplicht zerhackt Bewegungen, zwischen vier Hohlspiegeln hallt es trocken wie im Raumschiff Enterprise, und aus der Tiefe ihrer Hologramme erstehen plastisch die Pioniere des CAVS. Eine Ausstellung, die in ihren besten Momenten den Charme eines Besuchs im "Deutschen Museum" tat. Es knistert und piepst und dröhnt, daß sich unsere von elektronischen Tönen verstopften Ohren etwas schwer tun, sich noch einmal gutgläubig "Sphärenmusik" vorzustellen. Es ist so anrührend, als blätterten wir wieder im "Neuen Universum", das uns als Kindern die Zukunftswelt im Jahre 1980 so herrlich bunt vorgemalt hatte.

Nun wäre ja gegen die künstlerische Verwendung von Mikrochips nichts einzuwenden, wenn die ästhetische Hard- und vor allem Software sich nicht so kreuzbrav und gefügig gäben. Denn entweder halten sich die (ausgestellten) Ergebnisse der angestrengten Zusammenarbeit zwischen Kunst und Technologie an eine konstruktive Kunsttradition; oder sie sind allerliebste Spielerei; oder sie bersten schier vor Stolz: Seht her, was die Maschine alles kann, jetzt kann sie sogar zeichnen! Oder es sind "Klassiker" wie die Monitorinstallationen der Charlotte Moorman, die wenigstens ironisch zwischen körperhafter und technischer Tonproduktion vermitteln; oder sie sind einfach verzweifelt unprofessionell: Gegenüber den Computeranimationen in der Karlsruher Ausstellung erscheint jeder noch so alberne Videoclip im Fernsehen geradezu als Wunderwerk.

In der Zwischenzeit hängt Ikarus wieder mit geschwellter Brust über unseren Köpfen, und Otto Piene schlägt das letzte Kapitel der Kunst auf: "Nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Weltall müssen wir sehen, fühlen und denken, um Geist und Seele zu transportieren. Auf diese Weise wird eine Schwelle überschritten in eine Welt, in der der strahlende Glanz der Kunst ein geprägtes Bewußtsein in unsere Wechselbeziehung mit der Erde hineinträgt." (Badischer Kunstverein Karlsruhe bis zum 23. Oktober; Katalog 23 Mark) Hans-Joachim Müller