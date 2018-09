Inhalt Seite 1 — Räthers Ehe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von H. COURTHS-MAHLER

DRITTE FOLGE

Die Schauspieler waren angekommen, zur nicht geringen Aufregung der Bürger. Es war immerhin ein Ereignis für das Städtchen, daß man dieselben Künstler auf der Bühne sehen sollte, wie die Bewohner der Stadt Chemnitz. Die Schauspieler waren durchweg sehr gute Kräfte, einige davon wirkliche Künstler. Georg Wigand, der Held und Direktor, war ein bildschöner Mensch. Feurige schwarze Augen, dichtes schwarzes Haar, am Hinterkopf kurz geschnitten und nur über der Stirn sich wellig emporbäumend, eine hohe, schlanke Gestalt, schöne weiße Hände, tadellose Zähne und edle Züge, alles das vereinigte sich, um ihn zum angebeteten Helden vieler weiblicher Herzen zwischen fünfzehn und vierzig Jahren zu machen. Er besaß ein schönes Talent, wenn er auch nicht über die Flugkraft des Genies gebot. Am Abend sollte „Romeo und Julia“ gegeben werden. Außer der Naiven hatten alle zu tun, auch die Choristen bekamen kleine Rollen. Da mußte noch tüchtig geprobt werden, wollte man doch gleich den ersten Abend zeigen, was man konnte.

*

Der erste Akt von „Romeo und Julia“ war zu Ende, der Vorhang war gefallen, und kräftiger Applaus hatte die Schauspieler für ihre Mühe belohnt. Nun stand Paul Hartenberg, der sich nicht umzukleiden brauchte, am Vorhang und lugte angestrengt durch das Guckloch in den Zuschauerraum. Gleich in einer der ersten Parkettreihen saß das schöne Mädchen, welches er heute vormittag gesehen hatte. Es war Käthe Rodeck, die mit glühenden Wangen; und glänzenden Augen den Vorgängen auf der Bühne gefolgt war und nun erwartungsvoll zu dem Vorhang emporsah. Plötzlich legte sich eine Hand schwer auf Paul Hartenbergs Schulter. Der Kollege Adi Kerther war es: „Holla, Paulchen! Was stehst du hier wie angewurzelt und gaffst hinaus?“ – „Adi, Adi, ich hab dir doch gesagt, das holde Kind sitzt im Parkett. Hast du sie gesehen?“ – „Ja – das habe ich. Du bist demnach wieder im glücklichen Besitz einer unglücklichen Liebe. Ich habe sie in deinem Interesse während des ganzen ersten Aktes durch ein Loch in der Kulisse beobachtet. Sie sah und hörte nichts als ihn – unsern Romeo nämlich. Unser ge- und verehrter Herr Direktor sieht aber auch wirklich heute wieder blendend schön aus. Und das arme Herrchen im Parkett zappelt nun schon in der Schlinge.“

Wigand beobachtete Käthe, so oft er es unbemerkt während seiner Spielpausen tun konnte. In der großen Szene mit Julia wandte er einmal fest seine Augen in die ihren: „Sie spricht, doch sagt sie nichts; was schadet das? Ihr Auge red’t, ich will ihm Antwort geben.“

Diese Worte waren für Käthe bestimmt, und sie fühlte es. Sie trank die Dichterworte förmlich in sich hinein, ihre Seele bekam Schwingen – sie fühlte sich in eine andere Welt versetzt, in eine Welt voll Glanz und Schönheit, Und Wigand gab sein Bestes an diesem Abend. Auch seine Partnerin, Fräulein Hellmann, spielte vorzüglich. Nach Käthes Meinung sah Julia sinnverwirrend schön aus.