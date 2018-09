Noch nie habe er ein so gutes Drehbuch gelesen, schwärmt der Schauspieler John Ashton, der im Film eine Nebenrolle spielt. „Action, Spannung, Tempo, dramatische und rührselige Momente ... in diesem Film steckt einfach alles drin.“ In der Tat: „Midnight Run“ läßt nichts aus, verschüttet keinen kostbaren Gag, vergeudet keine Sekunde. Der Film ist ein hochgetrimmtes Spitzenprodukt, wie die Sportwagen der Firma Porsche, die Bilder des Photographen Helmut Newton und die Wahlkampagnen der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Das bedeutet, daß er vor allem aus zwei Komponenten besteht: Image und Geschwindigkeit.

Das Image eines Films besorgt der Star. Der Star ist Robert De Niro, „Midnight Run“ ist ein Robert-De-Niro-Film. Als die Geschichte beginnt, geht es Robert De Niro schlecht. Er heißt Jack Walsh und verdient als Kopfgeldjäger seine lausigen Dollars. Jack Walsh is ein gescheiterter Cop, ein Minus-Mann, eine Nichtexistenz. Walsh soll einen flüchtigen Buchmacher aufspüren, der die Mafia um fünfzehn Millionen erleichtert hat. Er findet ihn, schnell und professionell. Ende des ersten Aktes.

Die Geschwindigkeit des Films besorgt die Story. „Midnight Run“ schickt De Niro und sein Opfer (Charles Grodin) auf die Reise durch ganz Amerika, von Chicago nach Los Angeles und zurück nach New York. Die beiden werden vom FBI, von der Mafia und einem Kopfgeldjäger-Konkurrenten verfolgt – zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Überall genießen sie die lokalen Sehenswürdigkeiten. In Montana kämpfen sie sich durch Stromschnellen, in Texas trampen sie durch die Wüste, in Kalifornien rasen sie durch Plantagen. So funktionieren Wahlkampagnen und Actionfilme.

De Niro und Grodin reisen durch Amerika und werden langsam Freunde. Zwischendurch explodiert ein Hubschrauber, und ein klappriges Flugzeug geht beinahe zu Bruch. In der kalifornischen Steppe werden fünfzig Polizeiautos gekonnt in Schrott verwandelt, und De Niro verliert Grodin. Ende des zweiten Aktes. Aber De Niro wird mit der Polizei handelseinig und reißt den Freund aus den Fängen der Mafia. Und weil Jack Walsh ein guter Mensch ist, läßt er den anderen am Flughafen frei. Der schenkt ihm dafür einen Haufen Dollars. Ende des dritten Aktes, Film aus.

Die Erde ist rund, und jeder gute Film hat drei Akte: das lernen alle angehenden Drehbuchschreiber. Auch sonst hat „Midnight Run“ alles, was zu einem Spitzenprodukt des Genre-Kinos gehört: Image, Action und ein bißchen Moral. Steckt alles drin. Und zischt vorbei und kommt nicht wieder.

Andreas Kilb