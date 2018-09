Im Urteil über Schmidt verrät Strauß auch viel über sich selbst und seinen Begriff der Politik

Helmut Schmidt und ich haben bei Gelegenheit immer wieder auf die frappierenden Parallelen in unserer Lebenserfahrung hingewiesen. Das beginnt in der Jugend mit den bedrückenden Erfahrungen und Erlebnissen in der Zeit der Diktatur und des an der Front wie in der Heimat erlebten und erlittenen Krieges mit seiner den Rest des menschlichen Daseins prägenden Kraft. Die Wehrpflicht in Hitlers wahnwitzigem Krieg führte uns in die blutigen Kämpfe des Rußland-Feldzuges und in das Dilemma zwischen soldatischer Pflichterfüllung und dem tragischen Bewußtsein, daß der Preis für die Befreiung von Hitler der bittere Verlust des Krieges sein werde.

Beide überstanden wir den Krieg als Oberleutnant der Reserve. Die Erfahrungen an der Ostfront sind bestimmend geworden sowohl für die Festigkeit, mit der wir in den Verhandlungen mit der sowjetischen Führung die deutschen Interessen vertraten wie auch für das leidenschaftliche Eintreten für den Frieden in der Welt. Sowohl für Schmidt bei seinen Gesprächen mit Breschnjew in Bonn vom Mai 1973 und später wie für mich bei meinem Treffen mit Breschnjew in Bonn vom Mai 1978 und mit Gorbatschow im Kreml vom Dezember 1987 war die offene und ehrliche, aber würdige Diskussion der eigenen Schicksale in dieser tragischen Vergangenheit eher ein verbindendes Element und eine nachdrückliche Unterstreichung des Friedenswillens der Gesprächspartner.

Die Ähnlichkeiten setzen sich in den Akzentsetzungen und Karrierestationen des Politikerlebens fort. Uns beiden brennt die Verteidigungspolitik – die Voraussetzung für das Überleben in der hochgerüsteten Welt – auf den Nägeln. In meiner Zeit als Verteidigungsminister (1956 – 1962) war Helmut Schmidt mein Widerpart als Verteidigungsexperte der SPD-Fraktion (1957 – 1961), bevor er später (1969 – 1972) selbst Verteidigungsminister wurde. Nicht ohne Ironie erinnere ich mich, daß Schmidt bei der großen Bundestagsdebatte im März 1958 über die Einführung atomarer Waffenträger in der Bundeswehr mich als gefährlich bezeichnet hat, weil ich intelligent sei (vielleicht auch hier eine „bedrückende“ Parallele), und daß er selbst in seiner Zeit als Oberbefehlshaber der Bundeswehr, wie er sich gerne zu bezeichnen pflegte, die von ihm mit schärfsten rhetorischen Attacken bekämpften atomaren Waffenträger beibehielt, modernisierte und ihre Unentbehrlichkeit energisch verteidigte.

Beide waren wir Finanzminister dieser Republik, ich während der Großen Koalition 1966 – 1969, Schmidt 1972 – 1974; wir beide sehen in geordneten Staatsfinanzen die Grundvoraussetzung jeder erfolgreichen Innenpolitik, auch wenn wir nicht immer übereinstimmen, wie geordnete Staatsfinanzen aussehen sollten. Wir beide bestimmten deshalb maßgebend die finanz-, wirtschafts- und innenpolitische Diskussion in unserem Staat.

Wir sind beide mit Leidenschaft Außenpolitiker. Wir haben ähnliche Auslandserfahrungen und Begegnungen mit den führenden Politikern der Welt; da gibt es Übereinstimmungen bis ins Detail: So „entdeckten“ wir beide 1975 (ich im Januar, Schmidt im Oktober) die Bedeutung Chinas in der Weltpolitik und wurden als einzige deutsche Politiker in Peking von Mao Zedong empfangen. Wir beide prägten so über Jahrzehnte die außenpolitische Orientierung der Bundesrepublik.

Für mich ist es deshalb höchst reizvoll, das Buch von Helmut Schmidt „Menschen und Mächte“ zu kommentieren. Der Titel ist zugleich Programm. Schmidt betont (in leiser Kritik an seinem Amtsvorgänger?), Außenpolitik muß nicht nur sachgerecht, das heißt stetig und berechenbar, sein, die Interessen des Landes berücksichtigen, die Lage zutreffend beurteilen und den Handlungsspielraum richtig einschätzen. Ebenso wichtig ist – auch nach meiner Überzeugung – das gegenseitige Verstehen, die Glaubwürdigkeit und das Verantwortungsbewußtsein der handelnden Politiker.