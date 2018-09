Inhalt Seite 1 — Das zweite Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZDF, Dienstag, 11. Oktober, 22.30 Uhr: "New York ist nicht Haiti", ein Film von Raoul Peck (Buch und Regie)

Der Originaltitel des Filmes heißt Haitian Corner, er ist schlecht ins Deutsche übertragen mit dem platten Satz: "New York ist nicht Haiti", der irgendeine Verwechslungskomödie erwarten läßt. "Haitian Corner" ist ein Treffpunkt der New Yorker haitianischen Community, eine Mischung aus Café, Buchhandlung, Spielsalon und politischem Debattierklub. Daß man da in einer Ecke, im Winkel lebt: das sagt der Titel aus.

Da gibt es immer wieder den nutzlosen Streit um die politischen Zustände in der Heimat, da gibt es eine zynische Lust am Zeitvergeuden, am Abwarten. Joseph hat eben im haitianischen Rundfunkprogramm eines seiner Gedichte gelesen, für die er in der Heimat hinter Gittern saß; im Haitian corner begrüßt man ihn mit einem müden Lächeln: Das ist Schnee von gestern.

Josephs Landsleute haben hier andere Sorgen. Sie wollen rasch Fuß fassen, sie haben sich mit dem Exil abgefunden und wissen, daß sie am besten leben, wenn sie ihre bösen Erinnerungen an zu Hause vergessen. Ein paar "Verrückte" gibt es auch, diesen Typ in der Bar zum Beispiel, der seit Jahren allmorgendlich seine Koffer packt und sich im Reisebüro nach dem nächsten Heimatflug erkundigt. Oder auch diesen Joseph, den "Dichter" mit dem gestorbenen Gesicht, der verträumt durch die New Yorker Straßen trabt, der seine Landsleute, sogar die Mutter und die geliebte Schwester, provoziert und verletzt. Joseph, der etwas in sich trägt, das zerstören will.

"Ich kenne dich nicht wieder", sagt ihm die Schwester, "du bist jemand anderes geworden". Joseph weiß, wie recht sie hat, und die Erinnerung bricht auf: an die Stunden, in denen er der andere geworden ist. Da sitzt er vor einem schäbigen, blutverschmierten Tisch, auf dem ein hektographiertes Bändchen seiner Gedichte liegt. Er zittert und weint wie ein Kind und beteuert immer wieder stammelnd vor Todesangst: nein, er wisse keine Namen. Und wieder plötzliche, schmerzhafte Schläge und Tritte, und wieder seine Beteuerungen mit dieser hohen, zitternden Stimme.

Was macht Gewalt aus den Opfern? Im Falle dieses Mannes einen stillen Beobachter, der viel Zeit zu haben scheint, der langsam und ziellos umgeht und nie mehr lächelt. Bis er seinen Folterer wiederentdeckt: mitten in New York.

Joseph erwacht aus seiner Lethargie, seine Rache hat ein Ziel, sein Leben wieder Sinn, und den will er sich nicht nehmen lassen. Nicht von seinem Freund, der ihm die Leidensgeschichte des ehemaligen Folterknechts erzählt: der sei beim Diktator in Ungnade gefallen und müsse sich nun in der Küche eines billigen New Yorker Lokals sein Brot verdienen. Und nicht von seinem einstigen Peiniger selbst, als er ihn endlich aufgespürt hat: In seiner fleckigen Schürze sucht der ihm zwischen Tellern und Tiegeln zu entkommen, redet ihm gut zu, fleht und winselt, nachdem er in den Arm geschossen wurde, und bricht völlig in sich zusammen, als er den Revolver an der Schläfe spürt...