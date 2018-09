Inhalt Seite 1 — Die Angst, verjagt zu werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie schildern Kiebitz’ Ankunft in Polen mit einer gewissen Ironie, wenn Sie von der Ratte schreiben, die da durch die Stube huscht, und diesem etwas merkwürdigen Alten, der ihn empfängt. Das war also das „Leben aus erster Hand“, die greifbare, die authentische Welt? Ist es denn möglich, authentisch zu leben aus Vorsatz Kann man denn wählen, ob man „aus erster Hand“ leben will oder „aus zweiter Hand“?

ANDRÉ KAMINSKI: Ja, man kann wählen. Ich bin von einer pathologischen Neugier. Mich interessiert alles. Ich sehe die Leute in der Straßenbahn, die ein Buch lesen, und ich kann es nicht ertragen, nicht zu wissen, was für ein Buch sie lesen. Nun, dieses Bedürfnis zu wissen, was hinter den anderen Leuten steckt, ist ganz fürchterlich. Ich habe unendlich viele Freundschaften und Liebesabenteuer hinter mich gebracht, die nichts anderes waren als ein Versuch, das Geheimnis des Lebens zu lüften. Ich bin ja überzeugt, daß für einen Mann die Frau auch ein gnoseologisches Instrument ist, ein Mittel, die Welt überhaupt kennenzulernen. Ich bin wahnsinnig neugierig auf die Frauen, hinter den Frauen vermute ich das Geheimnis des Lebens überhaupt. Ich glaube, daß mit einer Frau im Gespräch vieles gelöst werden kann. Aber im Liebesakt wird wahrscheinlich die Wahrheit gelüftet. Man kann natürlich auf verschiedene Arten leben, man kann verdrängen, und die meisten Leute sind Verdränger. Es genügt ihnen die Nachricht über den Fernsehkasten, und ich nehme an, daß dieses Leben aus zweiter und dritter Hand eigentlich zum allgemeinen Phänomen unserer Zeit wird. Ich weiß nicht, ob Sie das frappiert hat: Es ist kein Zufall, daß der Kiebitz ein Fernsehmensch ist. Ich halte das Fernsehen nun wirklich für eine phänomenale Art, den Menschen zum Kiebitz zu machen. Eine ganze Menschheit zu „verkiebitzen“. Und dann gibt es Leute, die das Fernsehen nicht brauchen. Die wirklich das Fernsehen nicht brauchen, weil sie sich ins Leben stürzen. Das sind die ungewöhnlichen Menschen, das sind jene Menschen, die ich in mein Herz schließe.

Die Stellen im „Kiebitz“, die recht versteckt und eigentlich unscheinbar sind und davon erzählen, wie Kiebitz in Polen allein geblieben ist und „draußen“ und der normale Pole ihm nicht so recht verständlich war, diese Stellen sind mir nahegegangen. Hier scheint der große Vorsatz, der große „Sturz“ ins Leben immer wieder zu scheitern.

KAMINSKI: Ich habe mich damit auseinanderzusetzen, und ich bin wahrscheinlich aus Wut über dieses „Zurücklehnen“, über dieses abstrakte Leben in einer ewigen Buchweisheit nach Polen gegangen. Ich wollte ja weg, aber wie bin ich nach Polen gegangen? Wie Sie es gesagt haben. Ich bin hingegangen, aber ich blieb auf Distanz. Nun muß ich allerdings sagen, daß ich ja am Schluß des Romans weitergegangen bin, als ich wollte. Ich habe ja dieses Manifest geschrieben, den Polen ein Manifest geschrieben, für das ich ins Gefängnis kam.

Das haben Sie wirklich getan?

KAMINSKI: Nein, es war ganz anders, aber es war das. Und ganz am Schluß, als ich dann verhaftet wurde, da hatte ich dieses wundervolle, wohlige Gefühl, zum ersten Mal gelebt zu haben. Ich war ja immer auf einem Logenplatz. Ich war privilegiert, ich war auch ein Glückskind. Wirklich richtige Glücksgefühle empfand ich aber, als ich zum ersten Mal eingesperrt wurde und merkte: So, jetzt bist du ein Mensch! Ich rede vom Kiebitz, ich rede nicht von mir, weil das wirklich zwei Biographien sind. Die Biographie vom Kiebitz ist eine Art komprimierter Realität und hat mit meiner Realität nicht unbedingt viel zu tun. Die Verhaftung, die ist erreicht, aber daß mir dann noch das Pech zustößt, daß ich nicht gefoltert werde und daß kein Hund mir glauben will, daß ich da eine anständige Rolle gespielt habe. Aber es ist schon ein „Leben aus erster Hand“, das ich ganz am Ende erlebt habe und um dieses letzte Kapitel meines Lebens beneidet mich ja der Psychiater.

Wie hat sich Ihr Leben gewandelt seit Sie „Bestsellerautor“ sind?