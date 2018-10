Einem Hirntumor erlegen ist der Kosmonaut Anatoli Lewtschenko. Nur wenige Monate vor seinem Tod war der 47jährige Russe noch an Bord der Orbitalstation Mir. Offenbar hatten die Ärzte bei den Vorsorgeuntersuchungen die tödliche Geschwulst nicht entdeckt. „Was wäre geschehen, wenn man den fähigen Kosmonauten auf die von den Sowjets geplante Mars-Mission geschickt hätte?“, fragt die Zeitschrift Ärztliche Praxis (27. Sept., S. 2349). Lewtschenko wäre auf dem jahrelangen Flug zum Nachbarplaneten gestorben, ohne daß die Fähre hätte umkehren können. Die Besatzung hätte sich von seiner Leiche trennen müssen, um nicht durch die Verwesung selbst gefährdet zu werden. Ob die bemannte Raumfahrt ein solches Drama mit publizistischer Begleitmusik ohne schweren Imageschaden überstehen würde, ist fraglich. Aber die – weitgehend überflüssige – Beteiligung von Astronauten macht die Raumfahrt erst zum Abenteuer. Und dafür läßt sich wesentlich einfacher Geld locker machen, als für rationale und sichere Projekte. HST

Ein einziges Spermium genügt, um dessen Erbsubstanz DNA mit modernen Methoden im Detail zu analysieren. Wie die Zeitschrift Nature (Bd.335, S. 414) berichtet, eröffnet sich damit die Möglichkeit, Genkarten in bisher unerreichter Präzision für den Menschen zu erstellen. Von eineiigen Zwillingen abgesehen, sind in jedem Menschen die Gene auf den Chromosomen in einzigartiger Weise „gemischt“ oder rekombiniert. Infolge dieser Rekombination hat jeder einen individuellen Genotyp, sein typisches Aussehen. Mußten früher für das Studium der Rekombination und zur Erstellung von Genkarten aufwendige Familienstudien gemacht werden, so läßt sich die Rekombination nun an den vielen Millionen Spermien eines Individuums studieren, denn in jedem sind die Gene anders „gemischt“. HST