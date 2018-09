Von Aloys Behler

Seoul

Als Gelindo Bordin aus Italien am Sonntag nachmittag gegen 16.40 Uhr nach 42,195 Kilometern zu Boden ging, geschah dies nicht aus Schwäche: er küßte die Laufbahn des Olympiastadions. Gelindo Bordin war es leicht ums Herz; er war soeben ans Ziel seiner Träume gekommen, ans Ziel des bestgehüteten Marathonlaufs der olympischen Geschichte.

Der letzte Wettbewerb der Spiele von Seoul war zugleich die letzte große Wehrübung des gewaltigen Sicherheitsapparates. Drohungen gegen das Unternehmen und handgreifliche Protest-Demonstrationen radikaler Studenten, die wegen der Festnahme ihres Führers Oh Yong-shik die versprochene Waffenruhe nicht länger einhalten mochten, hatten die Verantwortlichen bewogen, noch einmal ein Massenaufgebot an Uniformierten um die olympische Bannmeile zu postieren.

Abgeschirmt von 36 000 Polizisten, 7500 Mann paramilitärischer Einsatztruppen und schwerbewaffneten Sonderkommandos an strategisch wichtigen Stellen lief Gelindo Bordin zur Goldmedaille wie in Abrahams Schoß.

Spiele des Friedens.

Einer, den die Umstände gezwungen hatten, sich zur Halbzeit der Spiele diskret zu verabschieden, war bis zum Ende die Hauptperson, allgegenwärtig seit dem Augenblick, da er in Richtung Heimat verschwunden war. Auch wenn die offiziellen Olympia-Chronisten ein anderes Etikett vorziehen werden: Dies waren die Spiele des Ben Johnson. Zwar tauchte sein Name in keiner Startliste mehr auf, aber er rannte immer noch mit. Und wann immer einer in neuer Rekordzeit die elektronische Zielschranke passierte, stand er schon da und zeigte sein geheimnisvolles, hintergründiges, tiefschwarzes Lächeln.