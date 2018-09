Unter dem Niedergang der Wirtschaft leiden Katholiken und Protestanten

Von Andreas Molitor und Ludwig Siegele

Mit viel Eisen und Draht ist das Sozialamt im grauen katholischen Wohnviertel Falls in West-Belfast verbarrikadiert wie eine Kaserne – als ginge es darum, nur ja niemanden hereinzulassen: Ein drei Meter hoher, stacheldrahtbewehrter Zaun rings um den klotzigen Betonbau soll unerwünschte Besucher fernhalten, vor allem aber Molotowcocktails. Um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, muß man sich durch ein schweres eisernes Drehkreuz zwängen, von Wachpersonal argwöhnisch gemustert, von Videokameras ständig beobachtet.

Den Bewohnern von Falls ist das Kasernenambiente ihres Sozialamts offensichtlich gleichgültig. Geduldig stehen sie Schlange, um in das Gebäude zu gelangen. Kein Wunder, schließlich müssen sie hier einmal in der Woche ihre Sozialhilfe abholen. Und der regelmäßige Gang zum Sozialamt ist in Falls Alltag: Mehr als 75 Prozent aller Haushalte leben ganz oder teilweise von der Wohlfahrt. Kaum eine Familie hat ein Einkommen von mehr als 300 Mark pro Woche.

Ob wie hier in West-Belfast oder in den Arbeitervierteln von Derry, Newry oder Strabane – die Lage ist überall gleich katastrophal: Wo Arbeitslosigkeit im Alter von 38 Jahren meist Arbeitslosigkeit für den Rest des Lebens bedeutet, wo die Männer oft schon in der zweiten oder dritten Generation ohne Job sind, wo im Mief schmutziger und halbverfallener Mietskasernen Frust und Suff nisten, da sind die troubles nicht mehr das größte Problem.

Um die Jahrhundertwende war Nordirland noch Symbol für Wohlstand und Fortschritt. Heute rangiert es in der Armutsstatistik der Europäischen Gemeinschaft an zweiter Stelle, gleich hinter dem süditalienischen Kalabrien. Dabei sehen die offiziellen Zahlen gar nicht so dramatisch aus: Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund sechzehn Prozent. Das ist nicht wesentlich mehr als der Ruhrgebietsschnitt. Doch die Angaben sind nicht vergleichbar: Nach bundesdeutschen Standards wäre die nordirische Arbeitslosenquote um einige Prozentpunkte höher.

Die britische Regierungschefin Margaret Thatcher hat in Nordirland nämlich längst verwirklicht, was Christdemokraten auch hierzulande anstreben: eine „Bereinigung“ der Arbeitslosenstatistik. Bei der letzten Erhebungsreform im vergangenen Jahr rechnete London die nordirische Arbeitslosigkeit gleich um fünf Prozent herunter. Nach offizieller Lesart sind heute in dem Land von der Größe Schleswig-Holsteins rund 125 000 Menschen ohne Job.