Von Sheldon Himelfarb

WASHINGTON. – In der Verlagswelt machen immer neue Unternehmensaufkäufe von sich reden. Random House kauft Crown Publishing. Die Buchproduktion gerät immer stärker in die Hände einiger weniger Großkonzerne. Bald wird eine Handvoll von Verlagen fast die Hälfte des Marktes beherrschen, der einst von Dutzenden unabhängiger Familienunternehmen geprägt war.

Was heißt dies für die Zukunft des Buchwesens? Die Antwort ist einfach, so wie bei den Hamburger-Läden: Das Zeitalter von Mc-Buch bricht an.

Seit über einem Jahr kaufen die Verlagsriesen kleinere Unternehmen zu Preisen ein, die bis zu fünfzigmal über deren Jahreserträgen liegen. Da bedarf es eines ungeheuren Anstiegs der Verkaufsziffern, um das Geld für diese Megadollar-Fusionen wieder hereinzubekommen. Und damit kommt Mc-Buch ins Spiel.

Bücher werden künftig nach derselben Methode vermarktet und verpackt werden, nach der McDonald’s Hamburger verkauft. „Auflage 20 Milliarden!“ werden die Schutzumschläge melden, und hinter den Buchdeckeln kommt dann jeder auf seine Kosten. Ein Mc-Buch wird nicht nur fürs Lesen geschrieben, sondern für den Film, den Export, die Verbreitung als Fernsehserie. Adieu, Literatur, grüß Dich, Hollywood.

Natürlich fordert all diese Mc-Effizienz ihren Preis, vor allem von den Autoren. Verlage werden noch vorsichtiger gegenüber neuen Talenten sein. Sie setzen auf den Super-Autor, den sicheren Geldmacher. Wenn ein Autor nicht gerade durch die große Politik oder durch Bordellerfahrungen oder beides zugleich empfohlen wird, hat er Schwierigkeiten, einen Abnehmer zu finden.

Statt dessen verlassen die Verlagsmogule sich bei der Zusammensetzung ihrer Buchlisten auf Mc-Marktforschung. Das ideale Mc-Buch wird für jede Seite Text eine Seite Anzeigen aufweisen, eine Ferienreise für zwei Personen jedem versprechen, der den Mordfall lösen kann oder genug Buchcoupons sammelt. Und das Folgebuch wird schon auf die Schiene gesetzt. Das ideale Mc-Sachbuch wäre etwa „Das Handbuch der Mayflower Madame für kulturelle Bildung“.