Von Verena Kulenkampff

Aus süßen Sachen hat er sich nicht allzuviel gemacht, doch vor Keksdosen und Bonbonnieren konnte er nicht haltmachen. Er mußte sie einfach kaufen. Andy Warhol war ein Sammler, den nicht der Besitz, sondern der Erwerb eines Gegenstandes erfreute. Konsum in Reinform. Diese Leidenschaft scheint ein generelles Phänomen unserer Zeit zu sein. Die Versteigerung des Warhol-Nachlasses brachte 25 Millionen Dollar, unscheinbare Gebrauchsgegenstände erzielten Preise, die in keiner Relation zu ihrem Wert standen. Warhols 175 Keksdosen – vorwiegend Kitsch in Form von Mäusen, Schweinen, Teddybären – brachten 250 000 Dollar.

Im New Yorker Kunstbetrieb ist der neue Sammler-Typ, den mit Warhol eher der Kaufzwang als die Leidenschaft für Kunst verbindet, wohl bekannt. Es gibt einen Markt, auf dem man Kunst kauft und verkauft wie Aktien. Die Ware Kunst gibt es in ausreichendem Maße, und der Kunstverstand darf bei dem Geschäft nicht überstrapaziert werden. Andy Warhols Tod hat den Preis für die Marke Warhol hochgetrieben. Ironischerweise war er es, der in den sechziger Jahren diese Warenwelt an den Pranger stellte. Der Sammlertyp der achtziger Jahre ist davon unbeeindruckt ein Käufer aus Leidenschaft, der Neues will und Nachschub braucht: schnelle Kunst.

Begonnen hat diese Entwicklung mit Graffiti, der schnellen Kunst aus der Sprühdose, die im Untergrund begann, unvermarktbar in Bahnstationen und auf Zügen. Sprüher gab es genug, auch begabte, und in kürzester Zeit wurde ihre schnelle Arbeit auf verkäufliche Formate übertragen. Heute hat Graffiti an der Wand ungefähr den Modewert der Folklore- und Second-hand-Garderobe: Abgehangen, aber nicht zum Klassiker gereift.

Graffiti hat sich nicht in der Kunsthochschule entwickelt, sondern war Ausdruck einer mit Comics aufgewachsenen Ghetto-Jugend. Sie trafen im New Yorker East Village, einem vormals puertorikanisch geprägten, von Arbeitslosigkeit und Drogen gebeutelten Stadtteil, auf eine neue Künstlergeneration. Die steigenden Mieten in SoHo vertrieben Maler und Bildhauer aus einer Gegend, in der sie noch in den 70er Jahren preiswerte Lofts finden konnten. Im heruntergewirtschafteten East Village gab es Wohn- und Arbeitsraum, das Vertriebssystem folgte in Kürze. 1983 war das neue Kunstzentrum East Village noch nicht einmal im Gallery Guide aufgeführt; 1986 listet der Galerienführer 54 Galerien im East Village. Wer wollte, konnte fast täglich zu einer Ausstellungseröffnung gehen. Im Mai dieses Jahres wurden nur noch gut die Hälfte der Galerien aufgeführt. Wer nicht dicht gemacht hat, ist umgezogen in Richtung SoHo. Die Adresse wirkt besser, die Galerie wird nicht mit einem bestimmten Stil assoziiert, denn East-Village-Kunst, das Post-Graffiti, ist out.

Die East-Village-Künstler der ersten Stunde, Keith Haring und Jean Michel Basquiat, sind schon lange vor den Galerien in die etablierte So-Ho-Szene umgezogen, dort aufgestiegen und sind nun die Künstler, die gestern ganz oben waren. Keith Haring, der sich selbst als ein „Produkt der Pop Art“ empfindet, mußte die Kurzlebigkeit von Produkten am eigenen Leibe erfahren. Früher einmal hat Haring auf überklebte Werbeflächen in U-Bahn-Stationen seine einfachen und eingängigen Kürzel und Symbole gesprüht: Tanzende, schwebende Strichmännchen, bellende Hunde, radioaktive Babys sind längst Markenzeichen geworden, trotz Copyright häufig kopiert. Geändert hat sich nicht seine Bildsprache, geändert hat sich das Produkt. Statt öffentlicher Werbeflächen verkäufliche Formate. Doch während vor zwei Jahren Sammler für Harings Bilder noch Schlange standen, die großformatigen Arbeiten das Atelier verließen, kaum daß die Farbe trocken war, so stehen die Schlangen heute vor Keith Harings Laden auf der Lafayette Street: Hier kann man Harings als bunte Waren kaufen: T-Shirts, Uhren, Poster; Gebrauchskunst, Kleinkunst, Nippes. Darauf läßt sich Harings Kunst reduzieren: hübsch, einfach hübsch, eine Attraktion für Touristen. Out, völlig out: so wie Stahlrohrmöbel und Sushi-Bars, Diskotheken und Neonlicht.

Von Keith Haring und seinem ebenfalls zu Ruhm gekommenem Altersgenossen Basquiat heißt es denn auch böse: Sie pinseln so lange, bis die Leinwand voll ist. Jean Michel Basquiats Karriere mag ein Extrem und doch ein Beispiel sein: Kometenhafter Aufstieg mit Anfang 20, gefeierter Star und dann wird es ruhig, noch bevor der Künstler 27 Jahre alt ist.