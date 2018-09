Inhalt Seite 1 — Kein Sprungbrett ins Arbeitsleben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr als 90 000 Behinderte arbeiten in etwa 350 besonderen Werkstätten. Ihre Arbeitsprodukte werden vom 19. bis 21. Oktober auf dem Werkstättentag in Frankfurt ausgestellt. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat die Schirmherrschaft übernommen und seine Teilnahme zugesagt. Er würdigt damit die Leistung jener Behinderten, die abseits des öffentlichen Interesses ihre Arbeit tun.

Die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte“ schlägt die Werbetrommel: „Eine umfassende Palette von Garten- und Freizeitartikeln, Gebrauchs- und Geschenkartikeln, Haushaltswaren, Keramik, Möbeln, Spielwaren, Textilien, Werkzeugen und Arbeitsmitteln wird sich einer breiten Öffentlichkeit darbieten.“ Doch der Werkstattalltag ist monoton: In der Regel werden Montage-, Verpackungs- und Sortierarbeiten ausgeführt.

Es gibt kaum eine soziale Einrichtung, wo sich Anspruch und Wirklichkeit ähnlich widersprechen. Nach dem (Schwerbehinderten-) Gesetz ist die Werkstatt für Behinderte (WfB) „eine Einrichtung zur Eingliederung in das Arbeitsleben“. Aber nur einer von hundert wechselt aus der Werkstatt ins normale Arbeitsleben. Die WfB taugt demnach nicht als Sprungbrett, sondern dient der Betreuung eingeschränkt Arbeitsfähiger.

Die Gründe liegen in der Entstehungsgeschichte. Die Werkstätten entstanden in den sechziger Jahren auf Betreiben der rührigen „Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte“. Mit der WfB schufen die Eltern ihren Schützlingen eine soziale Nische. Jede Grundsteinlegung bedeutete Arbeit statt trostloser Verwahrung – ein großer sozialer Fortschritt und das bleibende Verdienst der Werkstätten.

Bis heute werden zu 80 Prozent geistig Behinderte beschäftigt. Ihre Zukunft ist ungewiß. Wer nicht mehr arbeiten kann, verliert seine gewohnte Umgebung, denn die Wohnplätze in den Heimen sind in der Regel an den Werkstattplatz gekoppelt. Nur fünf Prozent der WfB-Mitarbeiter sind körperbehindert. 15 Prozent sind psychisch krank. Ihre Zahl steigt, weil eine psychiatrische Behandlung die Chancen auf dem normalen Arbeitsmarkt drastisch reduziert. Dabei zeigt sich ein weiterer Grund, warum die Werkstätten den Auftrag, Behinderte ins Berufsleben einzugliedern, nicht erfüllen können: Die Mehrzahl der Arbeitgeber wollen keine behinderten Mitarbeiter.

Nach dem Schwerbehinderten-Gesetz müßten sechs Prozent der Arbeitsplätze mit Behinderten besetzt sein. Obgleich mit akrobatischen Verrenkungen die Statistik geschönt wird – einzustellende Behinderte werden als zwei oder gar als drei Behinderte gezählt – sinkt die Zahl der beschäftigten Behinderten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt immer weiter. Nur 21 Prozent aller Arbeitgeber erfüllen das Gesetz.

Die Werkstatt-Behinderten produzieren in einem toten Winkel der Arbeitswelt. Ihre Bezahlung – verschämt als „Entgelt“ bezeichnet – wird auch von den Werkstätten als skandalös empfunden. Nach dem Gesetz soll der Behinderte zwar „ein dem Leistungsvermögen angemessenes Arbeitsentgelt“ bekommen, doch der Mindestlohn beträgt 100 Mark und wird nicht einmal von allen Werkstätten gezahlt. Der Durchschnittslohn – der von Jahr zu Jahr weiter absinkt – liegt derzeit bei 220 Mark. Wer Sozialhilfe bekommt, hat mehr im Geldbeutel. Manche Werkstätten suchen einen Ausweg aus dem Dilemma. Bei der „Nostra-Verbund-Werkstatt“ in Köln arbeiten Nichtbehinderte und Behinderte zusammen. Geschäftsführer Helmut Müller-Westing spricht sogar von einer „Betriebsfamilie“. Seine Mitarbeiter – sie machen Montage-, Verpackungs- und Schweißarbeiten – verdienen zwischen 1000 und 2000 Mark.