ARD, Montag, 24. Oktober, 23.00 Uhr: "Herbstmarathon", sowjetischer Spielfilm von 1979

Andrej Busykin will niemandem wehtun. Er lügt und heuchelt sich zwischen den Menschen hindurch, mit denen er beruflich und privat zu tun hat. Im übrigen ist er ein liebenswerter Mensch, und es dauert lange, bis er es mit seinem reibungslosen Dasein so weit gebracht hat, daß ihn schmerzverzerrte Gesichter umgeben, sobald er nur den Mund aufmacht.

"Eine komische Tragödie" nennt sich der sowjetische Film, womit schon angedeutet ist, daß es nicht nur um den Sonderfall dieses Andrej Busykin geht. Busykin ist von typisch russischer, weichherziger Mentalität. Er ist besonders mitfühlend und hilfsbereit. Aber auch besonders lenkbar und dienstfertig. Daß er darin übertreibt, seine Überangepaßtheit – das ist die Komödie. Daß er es nie gelernt hat und nie lernen wird, nein zu sagen, und daß er es damit als Akademiker recht weit gebracht hat, das ist die Tragödie.

Busykin ist Anglist, Hochschullehrer und Übersetzer in Leningrad und ein notorischer Jasager. Mitten im Diktat springt ihm seine Sekretärin an den Hals und wünscht sich ein Kind. Er schreitet nicht sofort zur Tat, aber er macht ihr Aussichten. Daheim muß er seiner Frau immer neue Lügengeschichten von Leningrads hochgezogenen Brücken erzählen, wenn er im Morgengrauen heimkommt.

Irgendwann sehen wir ihn dann wirklich im malerischen Frühdunst vor solch einer Brücke stehen. Die menschenleere Stadt kann sehr schön sein, voller Weite und Offenheit. Was an ihren Bewohnern ist es, das sie bei Tag so eng macht?

Busykin arbeitet an einer Übersetzung, die er nicht nur bald abliefern muß, sondern an der ihm auch persönlich gelegen ist. Es läutet, und der Nachbar steht in der Tür: er habe seinen freien Tag und komme nur auf ein Schlückchen vorbei. Was hätte ein Westmensch getan? Ihn hinauskomplimentiert. Was tut Busykin? Er seufzt und trinkt und läßt sich auch noch zu einem Gang in die Pilze überreden. Busykin weiß: Nicht er mit seiner "geistigen Arbeit", die ihm sein Lektor wegen irgendwelcher politischer Kinkerlitzchen vom Tisch wischen wird, sondern dieser proletarische Nachbar hat im Grunde recht mit seinem dumpfen Blick und seiner warmen Stimme, mit seiner einschläfernden Gemächlichkeit und seinem geistigen Getränk.

Andrej Busykin muß nicht konkurrieren. Er kann es sich leisten, einer weniger begabten Kollegin beim Übersetzen zu helfen. Erst sind es ein paar Stellen, die er sich ansehen soll, dann nimmt er sich doch den ganzen Text noch einmal vor, während die Kollegin, Typ rundliche Diva, sich auf dem Divan betrinkt: "Doping" nennt sie das. Aber der Film geht nicht mit einem Augenzwinkern über diese Art von "sozialistischer Hilfe" hinweg. Freudestrahlend wird die Diva ihrem Wohltäter im Verlagshaus begegnen: Man habe "ihre" Übersetzung noch über die seinigen gestellt, der ihm zugesagte Roman sei nun an sie gegangen. Und ob er nicht vielleicht schon begonnen habe, ein paar Notizen wenigstens ...

Die sonst sanfte, etwas melancholische Komik des Films bekommt hier satirische Schärfe. Gemeint ist eine Gesellschaft, in der das Bessere nicht mehr vom Schlechteren unterschieden wird, weil alle im selben Boot sitzen. Daß die sowjetische Kunst die Politik der Umgestaltung auf leisen Sohlen vorbereitet habe, wird ihr zu Recht nachgerühmt; "Herbstmarathon", ein Film von 1979, der auch in der DDR lief, ist hierfür ein unspektakuläres Beispiel. Martin Ahrends