Die Beinhahe-Pleite des Duisburger Handelshauses Klöckner hat erneut die Frage nach wirksamen Kontrollmöglichkeiten in Familierifirmen aufgeworfen. Konnten oder mußten nicht sogar die durch halsbrecherische Rohöl-Termingeschäfte verursachten Verluste vermieden werden? Wer schaut einem Management eigentlich auf die Finger, das unter Mißachtung aller Vorsichtsregeln die Existenz eines Unternehmens mit Tausenden von Arbeitsplätzen aufs Spiel setzt?

Solche Fragen stellen sich um so mehr, als Klöckner nicht der erste Fall ist, in dem ein renommiertes Traditionsunternehmen mangels genügender Aufsicht in die Krise schlidderte. Vor knapp einem Jahr geriet der Kölner Stahlhändler und Industrielle Otto Wolff von Amerongen durch den Konkurs seiner Maschinen- und Anlagenfirma PHB Weserhütte ins Zwielicht. Erst jüngst lieferte der Essener Krupp-Konzern, an dessen Spitze seit dem Tode des letzten Namensträgers der inzwischen 75jährige Quasi-Erbe Berthold Beitz steht, durch Renditeschwund und anhaltende Personalquerelen Schlagzeilen.

Sowohl Klöckner & Co als auch Wolff und Krupp verfügen als Kapitalgesellschaften über die gesetzlichen Aufsichtsorgane. Die Wolff-Gruppe firmiert bereits seit 1966 als Aktiengesellschaft, Klöckner seit 1983 als Kommanditgesellschaft auf Aktien. Krupp schließlich ist seit 1967 eine GmbH und hat einen Aufsichtsrat ähnlich dem einer AG. Klöckner leistet sich zusätzlich einen mit prominenten Männern aus Großindustrie und Finanz besetzten Gesellschafterausschuß, dem unter dem Vorsitz des ehemaligen Sprechers der Deutschen Bank, Friedrich Wilhelm Christians, auch die Chefs von Allianz und Bayer sowie der bei der BASF für das Ölgeschäft zuständige Finanzvorstand Ronaldo Schmitz angehören.

Wie kann es trotz so hochrangig besetzter Kontroll- und Beratungsgremien passieren, daß – wie jetzt in Duisburg – ein Unternehmen von riesigen Verlusten wie von einem plötzlichen Naturereignis überrascht wird? Es soll keinesfalls verschwiegen werden, daß auch Publikumsgesellschaften solche Überraschungen blühen können, wie die Devisenschieflage bei VW gezeigt hat. Doch kann wohl kein Zweifel daran bestehen, daß Familienunternehmen aufgrund spezifischer Schwächen gegen solche Gefahren weit weniger gefeit sind. Dies beginnt mit der Besetzung der Aufsichtsräte. Aus ihrer Eigentümerrolle leiten viele Inhaber noch immer das Recht her, die zu vergebenden Mandate wie Sinekuren an persönliche Vertraute zu verteilen, denen es vielfach an der für eine effiziente Kontrolle erforderlichen kritischen Distanz mangelt. Dadurch kommt das unternehmerische Element auf der Anteilseignerseite nicht selten zu kurz. Entsprechend der Neigung vieler Familienoberhäupter oder Stiftungsrepräsentanten, bei der Ausübung ihrer bestimmenden Macht die in Unternehmen mit breitgestreutem Anteilsbesitz aus guten Grund zwingenden Altersbegrenzungen zu ignorieren, kommt es auch in den Gremien nicht zu der erforderlichen „Blutauffrischung“. Wo in aktiver unternehmerischer Arbeit gewonnene Kompetenz gefragt wäre, dominiert statt dessen allzuoft welker Lorbeer. Bis zu seiner Umbesetzung in diesem Sommer gehörten dem zwanzigköpfigen Krupp-Aufsichtsrat nur drei aktive Manager an. Von den zehn Eigentümer-Vertretern war genau die Hälfte bereits älter als siebzig Jahre.

Ein weiterer Mangel ist die Versorgung der Aufsichts- und Beratungsorgane mit zeitnahen, detaillierten Informationen. In den meisten Publikumskonzernen ist das Berichtswesen in den vergangenen Jahren teilweise erheblich verfeinert, die Möglichkeit der Früherkennung von Schwachstellen verbessert worden. Das Drängen der Arbeitnehmervertreter nach erweiterter Mitbestimmung, die sie 1976 bekamen, hat dabei zweifellos mitgeholfen. In vielen Familiengesellschaften ist dieser Standard längst noch nicht erreicht. Der zu einem guten Teil aus Verwandten und Duzfreunden des Großaktionärs bestehende Aufsichtsrat der Otto Wolff AG war noch bis vor nicht allzulanger Zeit eher eine Art Beirat, in dem die Erörterung gesamtwirtschaftlicher Themen, vor allem der Konjunktur, weitaus mehr Raum einnahm als die aktuelle Geschäftslage in den einzelnen Unternehmenssparten.

Natürlich kann kein Aufsichtsrat eine Geschäftsführung vor jedem falschen Schritt bewahren. Dazu fehlt einem Gremium, das jährlich drei- bis viermal für einen halben Tag zusammentritt, die nötige Zeit und die Detailkompetenz. Unternehmerisches Handeln ist und bleibt zudem stets mit Risiken verbunden. Vor allem im internationalen Geschäft mit Industrieanlagen oder Rohstoffen lauert eine Vielzahl von Gefahren, nicht allein aus unkalkulierbaren Markt- und Währungsveränderungen, sondern oft genug auch aus politischen Einflüssen wie Kriegen und Regimewechseln. Gerade deshalb muß sich ein Management in jedem Moment bewußt sein, daß ihm ein sachverständiger, kritischer Aufsichtsrat ständig auf die Finger schaut. Es darf einfach nicht passieren, daß – wie im Fall Klöckner – einige Mitglieder des Gesellschafterausschusses nicht einmal wußten, welch gefährliche Geschäfte da betrieben wurden.

Es ist sehr die Frage, ob Kontrollorgane mit ihrer heute allgemein üblichen Arbeitspraxis den an sie gestellten Anforderungen noch genügen. Mit der routinemäßigen Entgegennahme von Umsatz- und Gewinnzahlen dürfte es kaum getan sein. Wo sich das Unternehmen bewegen darf und – vor allem – wo nicht, welche Grenzen des Risikos es dabei zu beachten hat, darf nicht allein in das Ermessen des Managements gestellt sein. Wenn irgendwo Aufsicht und Rat hochkarätig besetzter Kontrollgremien notwendig sind, dann hier. Voraussetzung dafür ist allerdings eine intensive Beschäftigung mit den einzelnen Geschäftsfeldern, für die die mit Mandaten überhäuften Großbankiers und Industriemanager jedoch nur selten die nötige Zeit finden.