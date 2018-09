Geheimrezept

Allen Amerikanern, die sich immer noch über den lockeren und wendigen George Bush beim zweiten Fernsehduell mit Michael Dukakis wundern, haben dessen Wahlkampfmanager nun ein Geheimnis verraten: Der Vizepräsident ließ sich vor der Debatte anderthalb Stunden massieren. Vor allem seine Nacken- und Schulterpartien sollen der knetenden Hand sehr bedürftig gewesen sein. Dem verkrampften Dukakis hingegen hätte wohl nur eine Ganzkörpermassage helfen können. Aber seine Berater glaubten offenbar nicht an Lockerungsübungen. Und jetzt, da sie das Geheimrezept für den Bush-Erfolg kennen, ist es zu spät. Es wird vor dem Wahltag keine Fernsehdiskussion zwischen den beiden Kandidaten mehr geben.

Wille zum Sieg

Vorbei die Zeiten, als Pekings Sportfunktionäre die Parole ausgaben, Freundschaft sei wichtiger als der Sieg. Heute, da im Zeichen der Reformpolitik wieder Leistung gefragt ist, wird auch von Chinas Athleten erwartet, daß sie bei internationalen Wettkämpfen die Nase vorn haben. Um so größer die Enttäuschung über das mäßige Abschneiden bei den Olympischen Spielen. Gerade fünf Goldmedaillen brachten die Olympioniken aus Seoul nach Hause. „In der Vergangenheit beeindruckten unsere Tischtennisspieler mit dem Herz kleiner Tiger und unser Volleyballteam mit seinem unbezwingbaren Kampfgeist die Sportwelt“, hieß es in der chinesischen Presse. Davon sei in Seoul nur wenig zu spüren gewesen. Studenten der Peking-Universität haben nun auf Wandzeitungen die Gründung eines Tischtennisclubs angekündigt, „um die olympische Schmach zu tilgen, unseren Tischtennisstolz wieder herzustellen und Chinas Willen zum Sieg zu fördern“.

Sicherheitsgründe

Als die Israelis letzten Monat ihren ersten Satelliten in den Weltraum schossen – als achte Kosmosmacht sozusagen – machten sie es anders als alle ihre Vorgänger. Ihre Trägerrakete flog nicht, gemäß der Umlaufbahn der Erde, von West nach Ost, sondern in umgekehrter Richtung – aus Sicherheitsgründen. Sonst wären womöglich die ausgebrannten Stufen des geheimen „Schavit“-Geschosses auf iranischem oder jordanischem Territorium gelandet – jedenfalls in Feindesland.

Nicht Unterleutnant

Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland hat das ZEIT-Interview mit dem DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler in voller Länge abgedruckt. Dabei wurde ein Druckfehler der ZEIT berichtigt: nicht „hunderte Millionen“, sondern „hunderte Milliarden Mark“ habe die offene Grenze vor dem 13. August 1961 die DDR gekostet. Im übrigen hören wir, daß Keßler 1945 nicht als Unterleutnant oder überhaupt als Angehöriger der Roten Armee nach Berlin zurückgekehrt sei, wie dies im Munzinger-Archiv vermerkt ist.