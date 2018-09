Von Wolfgang Hoffmann

Was für den SPD-Bundestagsabgeordneten Norbert Gansel eine "Perversion" wäre, ist für die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein ganz normales Geschäft: die finanzielle Förderung des Exports von acht Bombenflugzeugen nach Jordanien. Wie Anfang dieser Woche in Frankfurt, dem Sitz des Kreditinstituts, bekannt wurde, soll der Handel schon in den ersten Novembertagen vom Verwaltungsrat der KfW besiegelt werden.

Ausgetüftelt wurde der Waffenhandel von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Sie hatte dem jordanischen König Hussein bereits im Frühjahr ihre Bereitschaft signalisiert, acht Mehrzweckkampfflugzeuge des Typs Tornado nach Amman zu liefern. Der Wert des Geschäfts beläuft sich nach vorsichtiger Schätzung auf rund 1,5 Milliarden Mark. Da es sich bei dem Tornado um eine deutsch-britisch-italienische Koproduktion handelt, entfallen auf die deutschen Zulieferanten unter Federführung von Messerschmitt-Bölkow-Blohm 23 Prozent, rund 350 Millionen Mark. Italien wird neun Prozent beisteuern. Der Löwenanteil, 68 Prozent, entfällt auf britische Firmen, die den Export unter der Regie von British Aerospace abwickeln sollen.

Unter normalen Umständen hätte der Export der Bombenflugzeuge, die im Tiefflug "ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können" (so Gansel), allerdings keine Chancen gehabt, je genehmigt zu werden. Die Bundesrepublik hat sich nämlich schon vor Jahren auf eine Waffenexportpolitik versteift, die Rüstungsausfuhren in Spannungsgebiete grundsätzlich verbietet.

An diese selbstgesetzten Richtlinien hatte sich Bonn auch unter der Regierung von Helmut Kohl weitgehend gehalten. Das, obwohl die Industrie aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung ihrer Rüstungsfirmen massiv drängt, die Ausfuhrbestimmungen für Waffen zu lockern.

Vergeblich: Wo immer es sich um Waffen handelte, die ausschließlich von deutschen Unternehmen gefertigt werden, wurde das Exportverbot weitgehend beachtet. Doch seit sich die Europäer verstärkt aus Kostengründen auf eine gemeinschaftliche Waffenproduktion eingelassen haben, sind die deutschen Exportregeln nur noch schwer einzuhalten.

Rüstungspartner wie Frankreich und Großbritannien, unter den europäischen Waffenlieferanten Spitzenreiter, wollen sich von Bonn nicht vorschreiben lassen, welche Länder sie beliefern und welche nicht. Frankreich hat sich schon in den siebziger Jahren von den Deutschen zusichern lassen, den Export des deutsch-französischen Jagdflugzeugs Alpha-Jet dann nicht zu behindern, wenn unter französischer Regie exportiert wird. In der Praxis bedeutete dies, daß die deutschen Industriepartner, in diesem Fall die Firma Dornier, nicht daran gehindert werden, Teile ihrer Produktion nach Frankreich auszuliefern, auch wenn das Endprodukt von Frankreich in Krisenregionen exportiert wird.