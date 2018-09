Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) verschickt zur Zeit seinen Winterprospekt. Nachstehend einige Beispiele aus dem Hobby- oder Sportprogramm, das allerdings nur Mitglieder buchen können.

Pantomime und Körperausdruck“ lernen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene beispielsweise auf Burg Breuburg. Dieses. Programm ist zusammen mit den „Artistes Associés Paris“ erarbeitet worden. Die Kursusleitung setzt gezielte Theaterübungen, freie Assoziationen und Tiefenentspannung ein. Die nächsten Kurse laufen vom 26. bis zum 31. Dezember und vom 2. bis zum 7. Januar, Teilnahmegebühr: 355 Mark.

Afrikanisches Trommeln gehört ebenfalls zum Aktivprogramm der Jugendherberge Burg Breuburg. Unter Leitung von Bayo Martins aus Nigeria werden die Teilnehmer (in englischer Sprache) in die Grundformen dieser Musikform eingeführt. Außerdem werden Wege und Methoden zum Improvisieren gezeigt. Der Kursus (11. bis 13. November und 16. bis 18. Dezember) kostet 165 Mark.

Sehr sportlich sollte sein, wer sich zum „Wasserfallklettern im Steileis“ bei der Jugendherberge Lenggries anmeldet. Gelehrt werden dabei sowohl richtige Klettertechnik als auch die Handhabung der Eisgeräte im Steileis, Sicherheitstechniken im Vorsteigs- und im Top-Rope-Klettern. Eine Woche „extremes Eisklettern an Wasserfällen und Eisschläuchen“ kostet 380 Mark (8. bis 14. Januar). Eine Spezialausrüstung kann auf Anfrage ausgeliehen werden. Voraussetzung für die Ausbildung ist die „Beherrschung des IV. Schwierigkeitsgrades im Fels und Eis“. Informationen: Jugendherberge Lenggries, Tel. 08042/24 24.

Der Kölner „Kunstszene 88“ widmet sich ein Seminar des Jugendgästehauses Köln-Riehl, wobei die Teilnehmer die wichtigsten Museen der Stadt am Rhein und deren Kunstschätze kennenlernen sollen. Das Seminar (236 Mark) will gleichzeitig einen Einblick in die verschiedenen Kunstrichtungen und -gattungen bieten.

Dem „Winterspeck ade“ sagen kann man in der Jugendherberge Hankensbüttel. In dem Kursus vom 7. bis zum 9. April geht es um die Hintergründe der Vollwertkost und um deren Zubereitung. Unter anderem sollen verschiedene Gerichte aus Getreide, Soja und Gemüse ausprobiert werden. Preis fürs vollwertige Wochenende: 125/130 Mark.

„Frauen vom Mittelalter bis heute“ sind Thema eines Kurses vom 16. bis zum 20. November (nur für Frauen) in der Jugendherberge Goslar, Beitrag: 180 Mark. Beschäftigen werden sich die Teilnehmerinnen des Seminars unter anderem mit Fragen, die mit den Hexenverbrennungen zusammenhängen.