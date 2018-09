Immer wenn die Europäische Gemeinschaft sich bisher mit dem Thema Autoabgase beschäftigt hat, drohte Schlimmes. Mit ihren Beschlüssen hat die EG bisher nur demonstriert, daß sie bei der Umsetzung des technischen Fortschritts das internationale Schlußlicht spielen will.

In dieser Rolle fühlt sich Brüssel offenbar sehr wohl. Denn nun macht die EG ihren unheilvollen Einfluß geltend, um einzelne Mitgliedstaaten davon abzuhalten, ein wenig nachzubessern. Betroffen ist die holländische Regierung, die mit Steueranreizen den Kauf von Autos honorieren will, die der strengeren US-Norm entsprechen. Betroffen sind aber auch die Umweltminister der deutschen Bundesländer. In ihren Smog-Verordnungen steht, daß bei Smog-Alarm nur Autos mit geregeltem Katalysator fahren dürfen. Darin sieht Brüssel eine Wettbewerbsverzerrung – wie immer, wenn es gegen den Umweltschutz geht. Die Hoffnung, daß die EG ihren hohen umweltpolitischen Anspruch irgendwann einmal ernst nimmt, muß man wohl bald fahren lassen. vo.