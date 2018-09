Von Dietrich Strothmann

Niedersachsens Eichen gelten als besonders zäh und widerstandskräftig. Aber einmal fallen selbst sie. Niedersachsens Innenminister Wilfried Hasselmann wurde „Eiche“ genannt. Nun ist auch er gestürzt.

Nicht einmal Ernst Albrecht konnte ihn noch halten. Dabei hat ihm der Ministerpräsident, der spätestens seit der Spielbankenaffäre selber arg ins Wanken geraten ist, viel zu verdanken. Hasselmann hatte mitgewirkt, als Albrecht mit Hilfe von Leihstimmen aus dem SPD/FDP-Regierungslager 1976 überraschend zum Regierungschef gewählt wurde. Seitdem verband sie, selbst in den letzten stürmischen Tagen, eine Art Männerfreundschaft. Noch am Wochenende, vor den jüngsten Spiegel-Enthüllungen, die Hasselmanns Sturz unvermeidlich machten, hatte Albrecht erklärt: Eine Trennung von seinem Innenminister gebe es „auf gar keinen Fall“.

Nun gab es die Trennung doch. Es mußte sie geben, wollte Albrecht nicht auch in den Strudel der niedersächsischen Affären und Skandale gerissen werden. Das Faß war zum Überlaufen voll: Nach all den Übergriffen von Verfassungsschutz und Polizei, die Hasselmann nicht energisch genug geahndet hatte, wurde er nun auch noch der Unwahrheit überführt. Nein – 40 000 Mark an Parteispenden von einem windigen Spielbankbetreiber habe er nie eingestrichen. Hatte er doch, wie nun bewiesen wurde, und sogar noch 20 000 Mark dazu. Nein – Geschenke habe er von demselben Mann nie erhalten. Hatte er doch, wie ihm dann nachgewiesen wurde. Vor dem Spielbankenausschuß hatte Hasselmann entsprechende Fragen entrüstet verneint. Noch am Montag dieser Woche erklärte er, den Ausschuß habe er nicht angelogen, sondern „nach bestem Wissen und Gewissen“ beschieden.

Es ist in allen Skandalen so: Die Dreistigkeit der Hauptpersonen wird nur von ihrer Dummheit übertroffen. Sie glauben, es werde schon nichts ans Tageslicht kommen. Sie verdrängen, verleugnen, verleumden jene, die ihnen auf der Spur sind. Immerhin: Ein Ehrenwort wenigstens hat sich Wilfried Hasselmann verkniffen.

Kein Fall Barschel also in Niedersachsen, wo CDU und FDP mit gerade einer Stimme Mehrheit zusammen regieren. Dennoch für Ministerpräsident Albrecht eine lebensgefährliche Lage. Schon rüsten sich die Sozialdemokraten, ihn durch ein konstruktives Mißtrauensvotum zu stürzen. Dazu brauchen sie die Unterstützung aus dem Lager der Regierungskoalition. Das Unbehagen in FDP-Kreisen war in den letzten Tagen beträchtlich. Womöglich drängte Albrecht nur deshalb den ungetreuen Paladin, seinen Hut zu nehmen. Ob das Bauernopfer ausreicht in dem skandalträchtigen Bundesland Niedersachsen, um die Regierung Albrecht zu retten? Zweifel sind erlaubt. Die Regierung erscheint derzeit weder sturmfest noch erdverwachsen.