Gott schütze Rheinland-Pfalz! – Mit diesem Stoßseufzer rief Bernhard Vogel in der Stunde seines Sturzes den Höchsten an. Doch woher wollte er die Gewißheit beziehen, daß ausgerechnet seine Abwahl als CDU-Landesvorsitzender und sein vom eigenen Trotz erzwungener Rücktritt als Ministerpräsident die Notwendigkeit göttlichen Schutzes für diesen Landstrich in gesteigertem Maße bedingt? Gerade die Wachablösung in Rheinland-Pfalz könnte sich als ein Segen erweisen – wenn schon nicht für das Bundesland, so doch für die Union.