Tallinn am 1. Oktober. Gegen Mittag hat im riesigen Lenin-Kultur- und Sportpalast, den die Tallinner am liebsten „Stadthalle“ nennen, der Gründungskongreß der estnischen Volksfront Rahvarinne begonnen. Für den Abend hat Rahvarinne zu einer „Solidaritätskette“ in der Altstadt aufgerufen. Während die Kirchenglocken der alten Hansestadt läuten, bilden Tausende Menschen eine Kette rund um den Domberg, auf dem die estnische Regierung ihren Sitz hat. Esti maa on meie kätes! – „Estland in unsere Hand!“ hallt es rhythmisch über den Rathausplatz und durch die alten Gassen hinauf zum Domberg.

Die Parole hätte nicht nur dem Gründungskongreß der Volksfront Estlands als Motto dienen können, sondern ebenso der Volksfront Lettlands und der litauischen „Bewegung für die Perestrojka“, Sajudis, die sich im Laufe des Oktober in Riga und Vilnius konstituierten. Denn das erklärte Ziel der Volksfronten ist, das Schicksal ihrer Völker wieder in die eigenen Hände zu nehmen – mit Hilfe Gorbatschows, der seit seinem Amtsantritt von Demokratisierung, Dezentralisierung und Glasnost (Offenheit) redet.

Die baltischen Völker haben den Kremlchef öffentlich beim Wort genommen, vielleicht stärker, als ihm lieb sein kann. Denn was sie fordern, ist das Ende der bürokratischen Bevormundung und der wirtschaftlichen Ausbeutung ihrer Länder durch die Moskauer Zentrale – die Wiederherstellung ihrer Souveränität im Rahmen eines sowjetischen Commonwealth.

Doch die Volksfronten verstehen sich nicht als politische Parteien, sondern als Massenbewegungen, die Gorbatschows Reformpolitik im Baltikum gegen konservative Parteiapparate und Ministerialbürokratien in Moskau, aber auch in Tallinn, Riga und Vilnius durchsetzen wollen. Unter ihrem Dach sammeln sich viele verschiedene Gruppen: Kommunisten, Christen, Grüne, Denkmalschützer, Jugendverbände, aber auch Radikale, die nach der Wiederherstellung der 1940 verlorenen staatlichen Unabhängigkeit streben.

Die Programme der drei Pro-Perestrojka-Bewegungen liegen auch gedruckt vor. Ihre wichtigsten Punkte: Staatliche Souveränität für die Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, Vetorecht in allen Fragen, die sich direkt auf die Republiken beziehen, außenpolitische Kompetenzen und Vertretungen, .estnische, lettische und litauische Truppenteile in der Sowjetarmee, ökonomische und kulturelle Autonomie, Estnisch, Lettisch und Litauisch als Staatssprachen und Umgangssprachen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, da bisher das Russische als Umgangssprache dient.

Die Volksfronten entstanden infolge der verfehlten Moskauer Wirtschafts- und Nationalitätenpolitik. Nach Kriegsende wurden dort riesige Betriebe angesiedelt, aber Rohstoffe und Arbeitskräfte mußten „importiert“ werden. Die Massenzuwanderung von Russen hatte zur Folge, daß die Letten zur Minderheit im eigenen Land wurden, während der Anteil der Esten auf 60 Prozent herabsank. Riga und Tallinn sind heute mehrheitlich russische Städte. Die Litauer stellen zwar noch 80 Prozent der Bevölkerung in ihrem Land, verloren aber auch die Verfügungsgewalt über ihre Wirtschaft. Rund 90 Prozent der Betriebe im Baltikum unterstehen Moskauer Ministerien.

Der real existierende Zentralismus treibt groteske Blüten. Estnische Tortenrezepte und lettische Kinopreise werden in Moskau genehmigt. Über den Bau einer Toilette in einer litauischen Stadt entscheidet ein „Iwan Petrowitsch“ in Moskau, der den Namen dieser Stadt nicht einmal aussprechen kann, klagte Jonas Kubilius, Rektor der Universität Vilnius jüngst in der Prawda.