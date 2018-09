Von Dietrich Strothmann

Es ist unmöglich, über Jassir Arafat nicht immer wieder sprechen zu müssen. So, wie er dieser Tage die Titelseiten der Weltpresse und die Nachrichtensendungen sämtlicher Fernsehstationen beherrscht, so geschah dies, ob in Niederlagen, ob in Triumphen, häufig in den vergangenen 20 Jahren. Es gibt kaum einen zweiten Mann, der während dieser Zeit ähnlich häufig, ähnlich ausdauernd von sich reden machte. Andere aus der Welt des Jassir Arafat, dem Nahen Osten, sind verstorben, in der Versenkung verschwunden – etwa der Ägypter Sadat, der saudische König Feisal, der tunesische Präsident Bourguiba, Regenten in Syrien, im Irak, im Sudan. Arafat hat sie alle überlebt. Und dabei war er oft selber nahe am Sturz, am Tod gewesen.

Keiner wie er erlitt so viele Desaster, Demütigungen und überstand, überwand sie alle. Keiner fiel so oft und stand wieder auf: Jassir Arafat, der Überlebenskünstler, das Stehaufmännchen des Nahen Ostens, der ewige Verlierer und ständige Gewinner, der noch jede Schlappe in einen Sieg umzumünzen verstand. Das Phänomen Jassir Arafat und sein Phantom Palästina – dies ist beinahe wie eine, selbst an Nahost-Verhältnissen gemessene, unendliche Geschichte.

Auch jetzt, nach der Visa-Verweigerung durch den scheidenden US-Außenminister George Shultz vor dem geplanten Auftritt in New York bei der UN-Generalversammlung, ist Jassir Arafat in aller Munde. Und die nahezu weltweite Kritik an der persönlichen Abfuhr durch den Amerikaner muß ihm fast ebensoviel wert sein wie seine geplatzte Rede zugunsten der Proklamation eines palästinensischen Staates vor dem Weltforum. Wieder eine Niederlage, wieder ein Erfolg.

So war es schon 1970 gewesen. In Amman regierten damals die palästinensischen Freischärler. Erst nach langem Zögern gab der jordanische König Hussein seiner Beduinenarmee den Befehl, dem Treiben der selbstherrlichen Arafat-Anhänger ein Ende zu machen. Und es war ein blutiges Ende. Husseins Soldaten wüteten fürchterlich, auch unter Frauen und Kindern. Doch ein Jahr danach baute Jassir Arafat mit seinen geflüchteten Getreuen im Süden des Libanon und in Teilen Beiruts ein neues Imperium auf.

So war es auch 1982 gewesen. Israels Verteidigungsminister Ariel Scharon trieb mit seiner Offensive "Frieden für Galiläa" Arafats Armee bis nach Beirut, bombardierte sie dort wochenlang und erreichte immerhin ihre Flucht. Erst in Tripoli, der nordlibanesischen Hafenstadt, wo er von rebellischen Widersachern in syrischem Auftrag belagert wurde, dann in Tunis, wo er schließlich sein Hauptquartier aufschlug, sammelte Arafat seine Guerilleros, um notfalls erneut loszuschlagen.

Auch auf politischem Feld setzte er sich immer wieder durch, auch im Ränkespiel innerhalb seines Verbandes, der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), behielt er die Oberhand, trotz aller Rückschläge und Intrigen. Als Terrorist "erbombte" er sich nach dem Junikrieg von 1967 politische Reputation, die ihm 1974 die Einladung (und eine Visagenehmigung des damaligen US-Außenministers Kissinger) der UN-Vollversammlung einbrachte (wo er mit ungeladener Pistole auftrat).