Von Peter De Thier

Im amerikanischen Wahlkampf ging es noch vergleichsweise zimperlich zu. „Eine Verlängerung Ihrer Amtszeit käme einem Ausverkauf der kanadischen Wirtschaft gleich“, das Land werde „zu einer Kolonie der Vereinigten Staaten degradiert“, wetterte der sozialliberale Oppositionsführer John Turner gegen den kanadischen Ministerpräsidenten Brian Mulroney. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am Montag vergangener Woche drehte sich alles um ein Thema: das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, nach dem in den nächsten zehn Jahren alle tarifären und nichttarifären Handelsschranken zwischen den beiden Ländern abgebaut werden sollen. Nach Mulroneys Sieg dürfte es nun am 1. Januar in Kraft treten.

Den Vertrag hatten Präsident Ronald Reagan und Ministerpräsident Mulroney bereits im Januar dieses Jahres unterzeichnet. Im Herbst gaben dann beide Kammern des amerikanischen Kongresses grünes Licht. „Die rasche Verabschiedung im Kongreß hat hierzulande eher Mißtrauen geweckt“, meint Roger Hamel, Präsident der kanadischen Handelskammer. „Wenn sich dort die beiden Großparteien so schnell einig werden, ist es aus unserer Sicht immer etwas anrüchig. Man ging davon aus, daß der Vertrag letzten Endes wohl eindeutig zum Vorteil der Amerikaner ausgelegt werden würde.“

Die Angst der Kanadier ist verständlich angesichts ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit. Drei Viertel aller exportierten Waren und Dienstleistungen werden beim südlichen Nachbarn abgesetzt, und etwa zwei Drittel der kanadischen Einfuhren kommen ebenfalls aus den USA. Es werden jährlich Güter im Wert von 150 Milliarden Dollar ausgetauscht. Der kanadische Dollar ist streng an die US-Währung gekoppelt, und die wichtigsten Wirtschaftsdaten präsentieren sich als Spiegelbild des „großen Bruders“.

Der doch recht deutliche Wahlsieg der progressiv-konservativen Partei ebnet nun den Weg für eine Parlamentsabstimmung, die lediglich Formsache ist. Noch vor Weihnachten wird das Unterhaus in Ottawa tagen und Präsident Reagan nach eigener Aussage „das schönste Abschiedsgeschenk machen, das er sich von seinen kanadischen Freunden vorstellen kann“.

Obwohl in der kanadischen Hauptstadt die Ruhe des politischen Alltags allmählich wieder einkehrt, haben Gegner des Freihandelsabkomnens noch nicht aufgegeben. Sie befürchten „einen Verlust der nationalen Identität und eine Überrempelung durch die kulturlose amerikanische Gesellschaft“. Kanadische Gewerkschaften behaupten, daß Arbeitsplätze verloren gingen und das Sozialversicherungssystem gefährdet sei.

Mulroney bezeichnet das soziale Engagement der Freihandelsgegner hingegen als „fadenscheinig, da es diesen lediglich als Vorwand dient, einige Branchen der heimischen Wirtschaft mit unfairen Mitteln vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen“.