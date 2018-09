Von Johannes Groschupf

Waren Sie schon mal in Mölln? Warum eigentlich nicht? Gewiß doch, viele Wege führen an Mölln vorbei, und wenn Sie lieber nach Schlutup, Gützow, Krukow oder Rit-

zerau möchten, wird niemand Ihnen einen Vorwurf machen. Auch wenn Sie dringend nach Ratzeburg oder Lübeck müssen und sich unbeirrbar auf der Bundesstraße 207 halten, so kommen Sie ohne Scherereien an Mölln vorbei. Den hemmungslosen Marzipangenuß im Niedereggerhaus haben Sie sich dann allerdings selbst zuzuschreiben, und von Mölln im Dezember werden Sie nicht erzählen können.

In trüben Wintermonaten allerdings hat die Möllner Umgebung ihre Tücken. Das kleine Städtchen liegt eingebettet in eine hügelige Seen- und Waldlandschaft, die um die Mittagszeit noch goldgelbrot leuchtet, in der frühen Dämmerung aber vom seewärts aufsteigenden Nebel eingeschlossen wird. Mit zunehmender Dunkelheit, und der Himmel über Mölln kann ungeheuer dunkel werden, greift der Nebel in die Umgebung über, und dann sitzen Sie recht einsam in Ihrem Fahrzeug und tasten sich am Mittelstreifen entlang. Gespenstisch verschwindet die Straße vor Ihren Augen, die warnende Stimme des NDR-Ver kehrsberichtes – „im Raum Lauenburg Nebel mit Sichtweiten unter 20 Metern“ – ist die letzte Verbindung zur Außenwelt und macht Ihnen nicht gerade viel Mut. Unvermutet taucht dann am Straßenrand die Abbiegung nach Alt-Mölln auf, Sie fügen sich seufzend in Ihr Geschick und fahren rechts runter, sich vorsichtig durch die weißwabernde Waschküche schiebend. Dann tauchen Straßenlampen auf, Sie nähern sich menschlichen Behausungen und atmen auf. Lassen Sie Tante Erna und ihren Ratzeburger Apfelkuchen warten und bleiben Sie die Nacht in Mölln.

Im Sommer dieses Jahres feierte die Stadt ihr 800jähriges Jubiläum. Doch bis heute ist man sich uneinig über den Namen Mölln; slawischen Ursprungs, bezeichnete er wohl eher den See als die Mühle, deren Mühlenrad jetzt das Stadtwappen beherrscht. Das Städtchen bildete sich auf dem Werder zwischen Stadt- und Schulsee als Rastort und Etappenstation der Salzstraße von Lüneburg nach Lübeck. Beliebt damals wegen der weithin bekannten Möllner „Lauke“, einem Bierchen, das die Salzfahrer Kummer und Sorgen vergessen ließ. Entsprechend wurde die um 1200 begonnene Kirche dem heiligen Nikolaus, Schutzpatron der Reisenden, geweiht, und bis heute ist Mölln ein gastlicher Ort für Durchreisende, Kurzurlauber und Kurgäste geblieben.

In seiner langen Geschichte stand Mölln unter wechselnder Herrschaft, wurde 1359 von sachsenlauenburgischen Herzögen für 973einhalb Lübische Gulden an Lübeck verpfändet, ein günstiger Umstand über 300 Jahre, denn die reiche Dame Lübeck kümmerte sich rührend um die kleine Schwester nach Feuersbrünsten und Einäscherungen und förderte die wirtschaftliche Entwicklung.

Danach stand Mölln unter braunschweig-lüneburgischem Einfluß, dann unter französischem, dänischem und wurde 1867 schließlich dem preußischen Staat einverleibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl durch den Flüchtlingsstrom um mehr als das Doppelte an; heute zählt das Städtchen knapp 16 000 Einwohner. Den Rang der Kreisstadt mußte es allerdings Ratzeburg überlassen, und vielleicht waren es die rachelustigen Möllner, die im Gegenzug das Gerücht in die Welt setzten, die Ratzeburger seien die übelsten Autofahrer Norddeutschlands.