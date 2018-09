Unter mathematisch Hochbegabten finden sich deutlich mehr Männer als Frauen. Warum?

Von Dieter E. Zimmer

Eines der letzten Themen, die in der Zeitschrift Behavioral and Brain Sciences hin- und herdiskutiert wurden, war ein heikles, eines, das schon lange schwelt und an dem die Öffentlichkeit gefühlvoll Anteil nimmt: Geschlechtsunterschiede in der mathematischen Begabung. Die Diskussionsgrundlage lieferte Camilla Benbow, die sich seit vielen Jahren mit dieser Streitfrage beschäftigt.

In den Vereinigten Staaten gibt es kein standardisiertes Abitur. Wenn sich die Hochschulen mit ihren höchst verschiedenen Ansprüchen Studenten aussuchen, richten sie sich zum Teil nach den Ergebnissen eines bundeseinheitlichen Eignungstests, des SAT (Scholastic Aptitude Test), der weniger nach Wissen als nach der allgemeinen Studienfähigkeit fragt und dem sich alle Aspiranten freiwillig stellen. Er hat zwei Teile, einen sprachlichen (SAT-V) und einen mathematischen (SAT-M).

In der Hoffnung, rechtzeitig frühreife Talente zu entdecken, wird der SAT-M seit Anfang der siebziger Jahre auch Zwölf- und Dreizehnjährigen gegeben, die durch überragende mathematische Leistungen aufgefallen sind – den besten drei Prozent ihrer Jahrgänge, bis 1982 insgesamt etwa 50 000 Schülerinnen und Schülern. Von Anfang an fiel auf: Jungen schnitten in diesem Test besser ab als Mädchen, und je dünner die mathematische Luft, um so größer war der Abstand. Genauer: Auf zwei zwölf- bis dreizehnjährige Jungen, die die Punktzahl 500 erreichten (entspricht der mittleren Leistung eines siebzehnjährigen College-Anwärters), kam nur ein Mädchen; die Punktzahl 600 erreichten viermal so viele Jungen wie Mädchen, und am obersten Ende, bei 700 Punkten, war das Verhältnis fast dreizehn zu eins!

Mädchen rechnen besser

Ein naheliegender Verdacht war, daß der Test viele mathematisch hochbegabte Mädchen gar nicht erreicht habe. Eine Überprüfung zeigte jedoch, daß die Teilnehmerinnen die mathematische Elite ihres Geschlechts sogar noch besser repräsentierten als die männlichen Teilnehmer. Auch ließen die Forscher den Test in Hamburg und in China ausprobieren; die Zahlenverhältnisse waren etwa die gleichen.