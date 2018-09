Der Westberliner Verfassungsschutz, so behauptet es jedenfalls Innensenator Wilhelm Kewenig, sei keine „Mischung von Kindergarten und Irrenhaus“. In der Tat sollten wir den Kindergärten in unserem Lande kein Unrecht zufügen. Im übrigen hat das Westberliner Agententreiben sehr viel mit politischer Pathologie zu tun.

West-Berlin war und ist in vieler Hinsicht ein besonderes Pflaster. In den eisigen Jahren des Kalten Krieges hat sich dort in vielen Köpfen ein Bedrohungsgefühl verselbständigt, das sich offenbar kaum noch korrigieren läßt. Welcher Wahn muß eigentlich in den Hirnen der zuständigen Beamten spuken, daß sie Abgeordnete und Journalisten nicht bloß im Dutzend, sondern gleich im Schock ausspionierten? Eine ganze Fraktion (die Alternative Liste), eine ganze Zeitung (die alternative taz) und einige weitere Journalisten, darunter auch ein Kollege von der ZEIT als Dauerkunden im staatskonspirativen Computer – da muß mehr durchgebrannt sein als nur ein Satz Sicherungen.

Dabei gibt es nichts Widersinnigeres als die geheime Auskundschaftung von Parlamentariern und Presseleuten. Die Angehörigen beider Berufsgruppen vollziehen ihr Handwerk im hellen Licht der Öffentlichkeit. Es drängt sie geradezu nach Publizität. Wenn irgendwo, gilt hier der Satz: „An ihren Werken sollt ihr sie erkennen.“ Den wilden Staatsschützern ins Stammbuch: Wer Zeitungen kennenlernen will, muß sie einfach – lesen.

Aber nicht nur aberwitzig, sondern auch verfassungswidrig ist das Ausbaldowern von Parlament und Presse, sofern es um deren politisches Wirken geht. Beide Institutionen stehen unter der besonderen Garantie des Grundgesetzes. Schlimm genug, daß sich (wie kürzlich auch aus Niedersachsen zu erfahren) einzelne Journalisten dazu hergeben, Geheimdiensten zu Diensten zu sein. Schlimmer noch, daß in Westberlin die Staatsschützer Presseorgane mit Spitzeln und Wanzen durchsetzten.

Im Berliner Agentensumpf, nach allem, was bisher zu erfahren war, stinkt’s besonders. Aber die Zuspitzung verdeutlicht zugleich ein allgemeines Problem. In den Anfangsjahren der Bonner Republik, nach den Erfahrungen des Weimarer Niedergangs wie in der ersten Konfrontation mit dem Kommunismus, war es verständlich, daß sich die zweite deutsche Demokratie überaus gründlich gegen die Gefahren eines Umsturzes wappnen wollte. Deshalb auch die schönfärbende Bezeichnung „Verfassungsschutz“ für eine Institution, die anderswo schlicht Geheimdienst heißt. Heute wissen wir, daß die freiheitliche demokratische Grundordnung im offenen politischen Kampf nur gefestigt, durch irgendwelche Wühlmäuse gewiß nicht destabilisiert werden kann.

Jeder Staat muß seine legitimen Geheimnisse wahren. Zugleich muß er Behörden, Wirtschaftsunternehmen und (sofern sie dies erbitten) auch Parteien vor Spionen schützen können. Dazu braucht er einen trotz allem an Gesetz und Recht gebundenen Geheimdienst. Aber den politischen Kampf der Parteien und Verbände, die Arbeit der Gewerkschafter und Journalisten an sich zu observieren (und sei es durch Eckensteherei und lächerliche Notizen über Alltagskram), das öffnet die Schleusen des sinnlosen wie rechtswidrigen Denunziantentums.

In West-Berlin stinkt’s. Eberhard Diepgen muß zur Mistgabel greifen, schnell und entschieden. Und Innensenator Kewenig sei’s versprochen: Auch an diesem Tatort wird die Pressefreiheit nicht zurückstehen. R.L.