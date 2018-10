Kaum jemand wird zum Wintersport in die Antarktis fahren. Dort ist es mit knapp 90 Grad minus so kalt, daß selbst die wärmsten Empfehlungen nicht vor Erfrierungen schützen. Doch auch in den Alpen oder Dolomiten ist Vorsicht geboten.

Schon vor dem Reiseantritt können kälteempfindliche Liftbenutzer durch tägliches kaltes Duschen, Wechselbäder und Schneetreten die Gefäßmuskulatur trainieren, um Haut- und Gewebsschäden vorzubeugen. Am Urlaubsort selbst sollte die nicht zu eng sitzende Kleidung sowohl ausreichenden Kälteschutz bieten wie auch vor Wind und Nässe schützen. Sonst droht eine beschleunigte Auskühlung des Körpers. Da Erfrierungen vornehmlich die Groß- und Kleinzehen betreffen, müssen die Füße unbedingt trocken sein. Wer sich neue Skistiefel kauft, sollte darauf achten, daß er die Zehen im Schuh bewegen kann.

Je weiter es den Berg hinauf geht, desto dürftiger ist die Sauerstoffversorgung des Gewebes. Müdigkeit, Erschöpfung und schlechte Ernährung erhöhen die Kälteempfindlichkeit. Alkohol ist dann wenig hilfreich. Schon nach kurzer Zeit verschwindet seine wärmende Wirkung, und die gut durchbluteten Hautbezirke sind einer verstärkten Auszehrung durch die Kälte ausgesetzt. Besonderes kälteempfindliche Hautpartien wie Nasenspitze, Ohrmuscheln, Jochbeinbereich und Kinn lassen sich durch kampferhaltige Vaselinsalbe besser schützen. Nicht immer läßt sich, eine leichte Erfrierung verhindern; dann verspürt der Skifahrer genau das, was Alexander der Große und Napoleon Bonaparte schon zu ihrer Zeit auf winterlichen Feldzügen fühlten – nämlich zunächst gar nichts: Da sich die blutzuführenden Gefäße durch den Kältereiz zusammenziehen, kommt es zu einer örtlichen Hautblässe. Erst später stellt sich eine Blaurotverfärbung der Haut ein, man verspürt starken Juckreiz und Schmerzen.

Flüchtet der Wintersportler nun aus der Kälte in eine beheizte Skihütte, dann wird die Haut an den betreffenden Stellen heiß und beginnt zu kribbeln. Sollten Finger oder Zehen tatsächlich steifgefroren sein, dann ist eine langsame Erwärmung erforderlich. Vor allem mit heißen Getränken unter Zusatz von Zucker und Alkohol zur besseren Durchblutung. Zu diesem Zeitpunkt ist der beliebte Glühwein also reine Medizin. Zudem sollen Zehen oder Finger in zehn Grad kaltem Wasser unter minütlicher Erhöhung der Temperatur von einem Grad bis maximal 40 Grad nach einer halben Stunde gebadet werden.

Eine Massage zur Anregung des Stoffwechsels ist erst nach Wiedereröffnung der Gefäße sinnvoll. Leichte Erfrierungen mit diesen Erscheinungsbildern bleiben meist bis auf eine eventuell stärkere Kälteempfindlichkeit ohne Folgen.

Höhergradige Erfrierungen, die neben einer ausgeprägten Gefühlslosigkeit starke Schwellungen und Blasenbildung aufweisen, bedürfen einer ärztlichen Betreuung.

Thomas Herting