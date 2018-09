Sind Sie Ausländer? Und sind Sie noch immer ohne Aufenthaltserlaubnis? Kommen Sie aus einem armen Land? Lieben Sie Ihre Heimat so, wie Bundeskanzler Kohl seine Heimat liebt? Und haben Sie Schwierigkeiten, dort auf einen grünen Zweig zu kommen? Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten können, dann sind Sie... Ja, wer sind Sie? Ein Asylant? Ein Aussiedler? Oder ein Sozialtourist?

Ach, Sie wollen einfach nur in die Welt hinaus, um Ihr Glück zu suchen? Da werden Sie aber in der Bundesrepublik das Fürchten lernen. Eberhard Hamer sagt Ihnen, wie. Eberhard Hamer ist weder Asylant noch Sozialtourist. Er ist etwas viel Feineres. Er ist Deutscher und leitet das Mittelstands-Institut Niedersachsen.

Die „Sozialtouristen“, wie er die Leute nennt, die sich für einige Jährchen am hohen deutschen Sozialleistungssystem gütlich tun wollen, hat er schon lange im Auge. Und weil ihm die Welt am Sonntag auf ihrer Seite „Nachrichten-Hintergrund“ (oho!) einen viel zu großen Platz einräumte, durften wir lesen, was Eberhard Hamer von den Asylanten hält. Neunzig Prozent sind seiner bescheidenen Meinung nach „Sozialtouristen“, und das scheinen Menschen zu sein, die daheim ihr Köfferchen packen, noch etwas Gram aufs Gesicht legen und eine Reise ins deutsche Sozialleistungsparadies buchen.

„Sozialtouristen“ haben Verbindungen in aller Welt, weiß Hamer. Die stecken wieder mal alle unter einer Decke gegen Deutschland. „Drogenorganisationen und andere gewerbliche Anwerber klären im Ausland über die Vorzüge unseres Sozialsystems auf und machen das erste Geschäft mit denen, die sich zum Sozialtourismus entschließen. Kaum auf deutschem Boden, brauchen die Sozialtouristen nur mit dem Zauberstab ‚Asyl‘ zu winken, um die Voraussetzungen für einen jahrelangen Sozialurlaub in der Bundesrepublik Deutschland zu erfüllen. Daß dieser Urlaub nicht zu kurz wird, dazu helfen ihnen mehr als 1000 spezialisierte Asylanwälte, von denen einige schon vorher wissen, welche Sozialtouristen mit welcher Maschine ankommen und ‚Asyl‘ rufen werden. Wer nämlich solche Mandanten sammelt, verdient an ihnen pro Fall in regelmäßig zwei Verwaltungsrechtsinstanzen mühelos im Schnitt 2000 Mark.“

Und das Schlimmste laut Hamer: „85 Prozent der Sozialtouristen bleiben illegal bei uns.“ Aber halt – da muß es doch Deutsche geben, die solchen „Scheinasylanten“ Asyl gewähren? Ja. Viele von ihnen gehören dem Mittelstand an. Die „Sozialtouristen“ dürfen bei ihnen arbeiten. Fast gratis und ohne Sozialleistungen. Alles im Urlaub inbegriffen.