Von Manfred Sack

Nur her mit der Abrißbirne! Erst wurden die Nachkriegsruinen "nach den Vorschriften des Enttrümmerungsgesetzes" beseitigt, dann rückte man den alten Stadtvierteln "nach den Regeln des Städtebauförderungsgesetzes" zuleibe, nun sind die Nachkriegssiedlungen an der Reihe. Vor einiger Zeit konnte man einen Satz des Bundesbauministers als Schlagzeile lesen: "Wir müssen die Beseitigung der Hochhausriesen ins Auge fassen."

Wenngleich er die Möglichkeit so wütender Handlungsweise nur erwog, hat er damit doch die alte Abrißmentalität wiederbelebt: Weg mit dem Sozialen-Wohnungsbau-Krempel und her mit dem Neuen! Das man, um die Radikalität des Positivs zu umgehen, lieber unentschieden mit dem Komparativ "das Richtigere" nennt. Kaum haben wir den skrupellosen Kahlschlag in den Arbeitervierteln unserer Großstädte bedauert, wird schon wieder an neue Zerstörung gedacht; kaum haben wir den zweiten, den genaueren Blick gelernt und in den alten Stadtquartieren Qualitäten entdeckt wie die Vertrautheit der gewohnten Umgebung, die stimmungsvolle räumliche Gliederung, den städtischen Charakter, den erschwinglichen Wohnraum; und kaum haben wir bemerkt, daß "Sanierung" ein schrecklicher Euphemismus und das Neue keineswegs die Erlösung war – da fangen wir schon wieder an aufzuräumen und uns neuerlich die alten Probleme mit der ausgelöschten Vergangenheit aufzuladen. Als wüßte man nicht, daß doch selbst das Mißratene nicht nur gehaßt wird: Gewohnheit macht auch Liebe, und die wiegt, wie wir erfahren haben, weit mehr als Hygiene.

Doch nun, da so beflissen versäumt worden ist, erst die verachteten Mietblöcke der Jahrhundertwende, dann die verachteten Großsiedlungen der Nachkriegszeit zu pflegen oder geschickt zu modifizieren, und da man ihre Restaurierung und Instandhaltung, erst recht ihren Umbau für zu teuer hält, rettet man sich in den rabiaten Vorschlag: Abriß. Am Ende sind da Millionen Mark wichtiger als Hunderttausende beschädigter Seelen.

Darin erkennt man nicht nur Phantasielosigkeit mit einem Zug ins Menschenverächtliche, sondern Vergeßlichkeit – obwohl noch kein halbes Jahrhundert über den unendlichen, immer noch schier unbegreiflichen Zerstörungen durch den furchtbarsten aller Kriege vergangen ist.

Wer durch unsere Städte geht, hat, selbst wenn er sich ihres vorherigen Zustandes vergewisserte, große Mühe, sie sich nicht nur vorzustellen, "wie sie einmal waren" und wovon die Überlebenden erzählen, sondern auch die durch Bomben zerstörten Städte, wie sie danach waren. Doch nun kann jedermann dabei geholfen werden. Denn nun ist, endlich auch in der Bundesrepublik, ein zweibändiges Werk erschienen, in dem darüber Rechenschaft abgelegt wird, in Hartwig Beselers und Niels Gutschows Buch über die "Kriegsschicksale Deutscher Architektur – Verluste, Schäden, Wiederaufbau".

Zum erstenmal also hat man bei uns die Zerstörung wieder vor Augen – und tut sich schwer, sie wirklich zu begreifen: die Verzweiflung, die sie heraufbeschworen haben muß, die Resignation, die zu erleiden wahrscheinlich keine Zeit geblieben war, die Wiederaufbau-Leidenschaft und das Fortschrittsvertrauen, das man darin ebenso wie Gedankenlosigkeit entdeckt – und das Unvermögen, sich den Luxus des Innehaltens zu gönnen, zumindest genügend Zweifel an der Eilfertigkeit, auch intakte Überreste zu beseitigen, sichtbare Zeugnisse der Vergangenheit. Vor allem ahnt man dieses unheimliche Vertrauen, es nun anders, es endlich besser, hygienischer, schattenärmer, glatter, moderner zu machen, kurzum, die Umwelt der neuen Zeit und dem modernen Leben gefügig zu machen. Beim Blättern merkt man, was alles aufgegeben worden ist, aber auch, was und auf welche Weise restauriert oder rekonstruiert worden ist.