Von Bartholomäus Grill

Keine Auskunft unter dieser Nummer: Vertreter der Bau-, Innen- und Justizbehörde verweisen dieser Tage gerne auf die Senatskanzlei, wenn nach rechtlichen Hintergründen zur Hafenstraße gefragt wird. Diese Stelle sei federführend, heißt es unisono. Zwar sind alle irgendwie beteiligt, doch niemand möchte sich Schiefer einziehen und noch mehr Verwirrung stiften. Die Angelegenheit ist heikel und so kompliziert, daß der Versuch ihrer Erläuterung leicht zu einem juristischen Oberseminar gerät.

Deshalb werden alle Maßnahmen, die die umstrittenen Objekte am Elbufer betreffen, in der Senatskanzlei koordiniert. Dort zerbricht sich Senatorin Elisabeth Kiausch als Gehilfin des Ersten Bürgermeisters den Kopf über die verzwickten Bestimmungen jenes Vertrages, dessen Unterzeichnung vor Jahresfrist als "Wunder von Hamburg" gefeiert wurde. Unlängst versuchte sie die städtische Lawaetz-Stiftung, die Eigentümerin der ehedem besetzten, jetzt vermieteten Häuser, zu einer Abmahnung an die Adresse der Bewohner zu bewegen. Allein, der Vorstand der Stiftung sah den Vertrag nicht verletzt und gab Frau Kiausch einen Korb. Selbst wenn sie mit der ersten "Rüge" durchgedrungen wäre, hätte es einer zweiten bedurft. Beide Abmahnungen müssen sich überdies auf ein- und dieselbe Sache beziehen. Wenn dann der Casus belli immer noch fortbesteht, kann der Pachtvertrag fristlos gekündigt werden. Die Lawaetz-Stiftung als Institution des bürgerlichen Rechts muß sich nicht an Weisungen des Senats halten. Bürgermeister Voscherau ist sie zu staatsfern, ihr Vorstand zu sanft und zu links; nun hat er die von der Stadt in die Stiftung entsandten öffentlichen Bediensteten ermahnt, den Verein Hafenstraße e.V., also den Pächter, erneut abzumahnen und ihn "nachdrücklich zur Erfüllung seiner Vertragspflicht" aufzufordern. Freilich gilt auch für den Verpächter der Grundsatz: pacta sunt servanda.

Obwohl die Bewohner das Paragraphenwerk als "Knebelvertrag" bezeichnen und Jens Waßmann, einer ihrer Anwälte, es mit der "Hausordnung einer Kadettenanstalt" vergleicht, fahren sie inzwischen nicht schlecht damit. Diejenigen, die bereits mit dem Verein Hafenstraße e.V. abgeschlossene Einzelmietverträge in der Tasche haben, können nicht über Nacht auf die Straße gesetzt werden. Diese Verträge fallen zwar weit hinter den Hamburger Mustervertrag zurück, doch sie geben auch Sicherheiten. Und bei allen Verstößen gegen jene Paragraphen, die rechtmäßiges Verhalten der Bewohner fordern, trifft den Verpächter die Beweispflicht. Überdies ist der "Dohnanyi-Pakt" nicht für alle Hafenstraßler rechtsverbindlich: Einige Bewohner haben noch Mietverträge, die auf eine Vereinbarung zwischen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Saga, der früheren Eigentümerin, und Besetzern im Jahre 1983 zurückgehen. Schließlich leben in zwei Gebäudeabschnitten noch Leute, die schon vor dem Häuserkampf dort wohnten, "Urmieter" also; ihre Häuser sind nicht Gegenstand des 87er-Kontraktes. Die Rechtspositionen des Senats sind bei alledem keinesfalls wasserdicht. Jahrelange Schlamperei in den Behörden droht nun zu jahrelangem mietrechtlichem Streit vor den Gerichten zu führen.

Deshalb suchen Hardliner der Hansestadt wie CDU-Oppositionsführer Hartmut Perschau nach polizeirechtlichen Alternativen, um den seit 1982 schwelenden Konflikt im Hauruck-Verfahren zu beenden. Seit 1966 gibt es ein Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG), das in seinem Paragraphen 31 sogar die zeitweilige Einschränkung von Grundrechten vorsieht. Werde dieses Gesetz konsequent angewandt, meint Perschau offenbar, hätte man die "Chaoten" bald vom Halse: Die Hafenstraße randaliert, die Polizei stürmt, holt die Leute raus, ein Bautrupp macht die Häuser "platt".

So einfach ist das allerdings nicht. Das SOG dient allein der Abwehr gegenwärtiger Gefahren. Sind diese durch den Polizeieinsatz beseitigt, tritt wieder der mietrechtliche Normalzustand ein und das SOG außer Kraft. Für Innensenator Werner Hackmann, den obersten Dienstherrn der Polizei, ist das Sondergesetz ein untaugliches Mittel zur Lösung der Probleme. Und Voscherau, der Chef des Innensenators, zitierte unlängst Rainer Blohm, den Anwalt der Hafenstraße, der da sagte: "Ich denke, daß er (Voscherau, d. Red.) als guter Jurist weiß, daß im Moment eine Räumung nicht möglich ist, ohne daß die Stadt dabei geltendes Recht verletzt." – "Und da hat er gegenwärtig recht", fügte der Bürgermeister hinzu.