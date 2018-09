Inhalt Seite 1 — Der letzte Versuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Matthias Brendel

Auf den ersten Blick ist der Hilfsarbeiter Harald T. eine Fehlinvestition ersten Ranges: Die metallenen Scharniere, die der 29jährige mit einem Stahlbohrer bearbeitet, würde eine moderne Fertigungsanlage um ein Vielfaches kostengünstiger produzieren. Soviel billiger, daß Harald T.s Arbeitgeber für jedes von ihm hergestellte Werkstück draufzahlt. Kostentreibend wirkt zusätzlich, daß Harald T. die Arbeit nicht gerade erfunden hat. Seine Vorgesetzten wissen das ganz genau. Um den jungen Mann zu motivieren, hat die Geschäftsleitung einen Sozialarbeiter engagiert, der Harald T. ein ums andere Mal die Vorzüge regelmäßiger Arbeit vor Augen führt.

Insgesamt veranschlagt die Firma alle Kosten, die ihr durch die vertraglich vereinbarte einjährige Betriebszugehörigkeit entstehen, auf etwa 27 000 Mark. Weil die meisten der 1300 unter Zeitvertrag genommenen Beschäftigten des Unternehmens solche Arbeiter wie der 29jährige sind, fährt die GmbH jährlich einen satten Verlust von 35 Millionen Mark ein. Dennoch wird die Geschäftsleitung für ihr verlustreiches Wirken zum Jahresende ein dickes Lob von der Firmeneignerin erhalten: Gäbe es nicht Angestellte wie T., wäre die Firma womöglich längst pleite. Und das kann sich die alleinige Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, auf gar keinen Fall erlauben.

Die Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (HAB), für die Harald T. an der Werkbank steht, rekrutiert ihr Zeitarbeitpersonal aus dem in der Hansestadt immensen Fundus von Sozialhilfeempfängern. Oberstes Ziel der befristeten Beschäftigung ist offiziell die "Re-Integration unserer Klientel in die Arbeitswelt", wie HAB-Sprecher Holger Dohnt betont. Damit ist es jedoch de facto nicht weit her: Erfahrungsgemäß schafft weniger als ein Drittel der Zeitarbeiter später den Schritt in ein festes Arbeitsverhältnis des öffentlichen Dienstes, und kaum einer kommt in der freien Wirtschaft unter. Die meisten werden nach Ablauf des Beschäftigungsverhältnisses beim Arbeitsamt vorstellig, um Arbeitslosengeld und später Arbeitslosenhilfe zu beziehen.

Der finanzielle Effekt des Unternehmens ist mithin erfüllt: Meldet sich der ehemalige HAB-Beschäftigte durchgehend als arbeitssuchend, wird er bis an sein Lebensende Arbeitslosenhilfe beziehen – und liegt der Kommune, welche sonst seine jährliche Sozialhilfe von etwa 12 000 Mark berappen müßte, nicht länger auf der Tasche. Weil dieses System so reibungslos funktioniert, wird es ständig ausgebaut, zweitausend Mitarbeiter sollen bald davon profitieren. Und vor kurzem hat die Stadt eine Schwestergesellschaft ins Leben gerufen: Die neugegründete HAB-West soll noch einmal sechshundert ehemaligen Sozialhilfeempfängern Brot und Arbeit geben.

Das Hamburger Beispiel hat Schule gemacht. Die beiden Öffentlichkeitsarbeiter der HAB, Heike Baumann und Holger Dohnt, können sich nach eigenen Angaben vor neugierigen Besuchern kaum retten. Das sind meistens Politiker aus kleineren und mittelgroßen Kommunen, die verzweifelt nach Möglichkeiten suchen, sich aus der Misere stagnierender Steuereinnahmen und wachsender Ausgaben im Sozialbereich zu befreien. Ähnliche Einrichtungen wie die HAB gibt es inzwischen in Berlin, München, Köln, Essen, Frankfurt, Stuttgart, Kassel, Hannover und vielen kleineren deutschen Städten. Diese Vereine und Firmen stützen sich dabei auf Paragraph 19, Absatz 2 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Darin steht: "Wird für den Hilfesuchenden Gelegenheit zu gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeit geschaffen, kann ihm ... das übliche Arbeitsentgeld ... gewährt werden."

Auf "mindestens zehntausend" schätzt Hans-Jörg Böhringer, Landesgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV) Baden-Württemberg und Pionier auf dem Gebiet kommunaler Zeitarbeit, die Heerschar jener Sozialhilfeempfänger, die jährlich durch solche Beschäftigungsverhältnisse geschleust wird. Die soziale Intention ihrer Arbeitgeber ist dabei recht unterschiedlich.