Von Hansjakob Stehle

Vor drei Jahrzehnten begegnete ich dem Kollegen Mieczyslaw Rakowski von der Wochenzeitung Polityka zum erstenmal und wunderte mich seitdem immer wieder, wie er kritische Nüchternheit mit unverwüstlichem Optimismus verband. Jetzt sitzt er, grau geworden, im Ministerratsgebäude in der Ujazdowski-Allee. Als kommunistischer Regierungschef eines Landes mit einer Inflationsrate von 70 Prozent, 36 Milliarden Dollar Auslandsschulden und 37 Millionen Polen, die weniger denn je vom Kommunismus halten. Über sechs Stunden sprach ich letzte Woche mit Rakowski, unter vier Augen und – zusammen mit Helga Hirsch – für DIE ZEIT. Die erste Frage lag nahe: Woher er eigentlich den Mut nehme, in einer solchen Lage zu regieren?

Rakowski: Ich frage mich auch manchmal, woher ich die Kraft nehme – ich glaube, sie kommt aus meiner bäuerlichen Herkunft. Ich komme ja aus dem Posener Gebiet, das man Großpolen (Wielkopolska) nannte...

ZEIT:... also aus dem einst preußischen Polen.

Rakowski: Ja, dort herrschten eine bestimmte Disziplin und Achtung vor den Realitäten, auch wenn sie – weil es ja eine deutsche Wirklichkeit war – von den Polen nicht gebilligt wurden. Mein Vater war preußischer Untertan, er diente in der kaiserlichen Armee. Bei uns war man immer sehr realistisch; man stritt für das Polentum, aber man machte keine Aufstände.

ZEIT:... also ohne die in Polen sonst so gepflegte politische Romantik. Rakowski: Ja, im Posener Land hat man polnische Firmen gegründet, auch politische Gesellschaften, doch ist man nicht auf die Barrikaden gestiegen.

ZEIT: Warum aber sind Sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Partei gestoßen, die sich als revolutionär verstand?