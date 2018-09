Inhalt Seite 1 — Muffler und Fummler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch heute hat das Skilaufen noch einiges zu bieten: Einsamkeit zum Beispiel. Doch dieser Genuß wird durch den Einsatz von neuen Dreier- oder Vierer-Sesselliften empfindlich getrübt. Grund: Es wird heftig kommuniziert. Offenbar reißt die unverstellte Natur zusammen mit skifahrerischer Euphorie letzte zwischenmenschliche Hemmschwellen nieder.

Nach langjährigen Beobachtungen am Zürserseelift habe ich sechs Lifttypen herausarbeiten können.

1. Der Wetter-Typ:

Er ist meist rustikal gekleidet, aus Oberschwaben stammend und mit dem Bus angereist. Er weiß grundsätzlich alles über Wolken, Temperatur, Schnee und Mondaufgang. Schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz, kommt er doch seit 22 Jahren ins gleiche Privatquartier. Ihren Einwand: „Aber im Wetterbericht...“ wischt er Müsliriegelkauend beiseite und verweist auf die nervös flatternden Bergdohlen, das Knarren des Liftseils und die saure Milch beim Frühstück. Derlei habe schon immer starken Schneefall gebracht.

2. Der „Kennt-sich-hieraus-Typ“:

Über Pisten, Ort, Land und Leute weiß er alles. Ist natürlich mit allen Skilehrern und Pistenraupenfahrern per Du, was er mit gelegentlichen Jodelversuchen unterstreicht. Kennt die Orte, wo sich die hübschesten Mädchen zum Five o’clock tea treffen und findet Wodka-Feige einfach hinreißend. Das Bedienungspersonal kann ihn und seinesgleichen nur in der Gewißheit maßlos überhöhter Trinkgelder und bald endender Saison ertragen.

3. Der Fummler: